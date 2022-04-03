مرة أخرى .. مبابي يثير الجدل بشأن مستقبله!

فجر كيليان مبابي نجم نادي باريس سان جيرمان مفاجأة من العيار الثقيل، عندما أكد احتمالية الاستمرار في "حديقة الأمراء" خلال الفترة القادمة.

مبابي قدم أداءً استثنائيًا مرة أخرى مع باريس سان جيرمان، وذلك خلال مواجهة لوريان في الجولة 31 من الدوري الفرنسي، والتي أقيمت على ملعب "حديقة الأمراء".

باريس سان جيرمان فاز على ضيفه بنتيجة 5-1، وتمكن مبابي من تسجيل هدفين وتقديم ثلاث تمريرات حاسمة، ليقود فريقه لهذا الفوز العريض، والاستمرار في صدارة الدوري الفرنسي.

ماذا قال مبابي؟

وأجرى مبابي مقابلة بعد المباراة مع خدمة "Amazon Prime" للبث الرقمي، تحدث خلالها عن مستقبله.

وقال مبابي متحدثًا عن احتمالية أن يصبح الهداف التاريخي لباريس سان جيرمان في الموسم الحالي: "تحطيم رقم كافاني القياسي هذا الموسم؟ أنا طموح، لكن هناك خط فاصل بين الطموح والتهور".

وأضاف: "تخطيه في الموسم المقبل؟ من يعرف؟ أنا لم أتخذ خياري بعد، والجميع يعرف ذلك".

وتابع: "ما زلت أفكر في ذلك، لأن هناك عناصر جديدة وتحديات مستمرة، أريد اتخاذ القرار الصحيح، أعلم أن الأمر يستغرق بعض الوقت بالنسبة للناس".

وأردف: "لو كنت اتخذت قراري لكنت قلت ذلك، لست مضطرًا للرد على أي شخص، لو كنت قد اتخذت القرار لكنت تحملت المسؤولية، بالمناسبة الأشياء الجيدة والسيئة كنت دائمًا أتحملها، لا داعي للاختباء أنا لم أقتل أحدًا، أريد فقط أن أتخذ أفضل قرار ممكن".

واختتم مبابي: "مستقبلي؟ لقد قدمت بالفعل الكثير من المعلومات، إذا كان البقاء في باريس سان جيرمان ممكنًا؟ نعم بالطبع".

ما هي الأندية المهتمة بضم مبابي؟

عقد مبابي مع باريس سان جيرمان ينتهي بنهاية الموسم الحالي، وحتى الآن لم يتمكن النادي الباريسي من التوصل لاتفاق معه بشأن تجديد عقده.

ويعد ريال مدريد الإسباني أبرز الأندية المهتمة بالحصول على خدمات كيليان مبابي بداية من الموسم المقبل، وتقريبًا لا توجد منافسة حقيقية على توقيعه.

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