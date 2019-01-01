كيليني: الصراع بين ميسي ورونالدو يشبه منافسة نادال وفيدرر

بعد قيادة رونالدو يوفنتوس للنجاة من الخسارة أمام تورينو

أشاد جيورجيو كيليني مدافع يوفنتوس الإيطالي، بروح فريقه بعد النجاة من الخسارة أمام تورينو في الديربي.

يوفنتوس اكتفى بالتعادل الإيجابي 1/1 مساء الجمعة، بالمباراة التي جمعته بتورينو في الجولة الخامسة والثلاثين من الدوري الإيطالي.

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البيانكونيري كان على أعتاب السقوط في فخ الهزيمة، لولا انتزاع رونالدو هدف التعادل في الدقيقة 84 من اللقاء.

وقال كيليني بعد المباراة:"الفريق لديه قلباً وروحاً مختلفة مثلما أظهرنا في آخر مباراتين، لعبنا اليوم أفضل من السبت الماضي".

وأضاف:"أثبتنا أننا نستحق الفوز بالدوري عن جدارة ويمكننا الآن البناء من أجل الموسم القادم".

وتابع:"تورينو خسر مباراة واحدة خارج أرضه في 2019، وعلمنا صعوبة اللعب ضدهم لأنهم يلعبون بإصرار كبير من أجل الخروج بنتيجة".

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وعن تساوي كريستيانو رونالدو مع ليونيل ميسي بـ601 هدف لكل منهما بمسيرته:"يجب أن نشعر بالحظ الشديد بالتواجد في عصر رونالدو وميسي".

واستكمل:"الصراع بينهما يشبه كثيراً التنافس بين روجيه فيدرير ورافائيل نادال في التنس".

ورفع التعادل من رصيد يوفنتوس إلى 89 نقطة على صدارة الدوري الذي حسمه بشكل رسمي، ويفصله 19 نقطة كاملة عن نابولي صاحب المركز الثاني.