فالفيردي: لا أهتم بالانتقادات وتشافي سيكون مدربًا لبرشلونة

إرنيستو فالفيردي المدير الفني لفريق برشلونة يؤكد أنه لا يهتم بالانتقادات الموجهة له في الفترة الماضية وأسلوب لعب الفريق ضد ليفربول.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أكد إرنيستو فالفيردي المدير الفني لفريق برشلونة أنه لا يهتم لما يتم توجيهه له من انتقادات من قبل الصحف في الفترة الماضية وحول أسلوب لعب الفريق ضد ليفربول.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها فالفيردي خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة سيلتا فيجو في الدوري الإسباني، وأكد خلالها أن الفريق سيحاول تحقيق أفضل ما لديه.

وقال فالفيردي: "خضنا مباراة جيدة بأسلوب قوي للغاية أمام فريق ليفربول، لكننا لم نصعد للمباراة النهائية بعد، ولا يزال أمامنا مباراة قوية في العودة، وندرك ما الذي يستطيعون القيام به".

وأضاف عن مباراة سيلتا فيجو: "نفكر في ذلك اللقاء مثل كل اللقاءات الأخرى، ونريد فقط أن نحصل على الثلاث نقاط، وندرك أن جدولنا مزدحم لكننا سنقوم ببعض التغييرات في التشكيلة".

وعن حالة الفريق: "أرتور بخير، لقد عانى بعض المشاكل من قبل لكننا سنرى إذا ما كان سيشارك أمام سيلتا فيجو أم لا، ولم أقرر من سيلعب بعد سيميدو أم روبيرتو، وروبيرتو لاعب جيد، ويستطيع التواجد في أكثر من مركز، وهذا من أجل مصلحته".

وأكمل: "لا أهتم بما تقوله الصحافة عن أسلوب الفريق، ولا يهمني تقديرهم للموسم الخاص بنا، ويجب أن تقلق الفرق التي تلعب على الهبوط بشأنها الخاص، ونحن سنهتم بشأننا وبشأن مواجهة سيلتا، سنذهب لتحقيق الفوز فقط".

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وعن تشافي قال: "لقد كان واحد من أفضل اللاعبين بكرة القدم، ويملك رؤية واسعة ولديه الكثير من المزايا التي تجعله مدربًا لبرشلونة".

واختتم تصريحاته: "مالكوم يقدم مباريات جيدة رغم عدم مشاركته كثيرًا، وألينيا يعطينا مستوى جيد كل مرة يتواجد فيها، وسنعتمد على سيليسن فيما تبقى من مباريات بالدوري، فهو حارس كبير ونحن سعداء بوجوده معنا".

جدير بالذكر أن برشلونة سيحل ضيفًا على سيلتا فيجو في الدوري الإسباني في الجولة الـ 36 في ملعب بالايدوس.