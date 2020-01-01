كيف علّق بابلو ماري على مشاركته الأولى بقميص أرسنال؟

سعيد للغاية..

أعرب بابلو ماري، لاعب أرسنال، عن سعادته بمشاركته الأولى بقميص الجانرز حتى ولو كانت بقميص فريق الرديف.

ماري انضم إلى أرسنال على سبيل الإعارة من فلامنجو حتى نهاية الموسم في يناير الماضي لسد ثغرات قبل الدفاع.

لكن المدرب مايكل أرتيتا فضّل أن يُحضره للمرحلة المقبلة من خلال المشاركة مع فريق الرديف قبل أن يُشارك مع كتيبته الأساسية في البريميرليج.

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اللاعب الإسباني شارك جنبًا إلى جنب مع روب هولدينج في مباراة فريق الرديف أمام رديف تشيلسي، والتي هُزِم فيها فريقه بهدفين لهدف.

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وبعد المباراة كتب ماري عبر حسابه على تويتر "مشاعر رائعة خلال الدقائق الأولى لي مع أرسنال بالأمس! سأواصل العمل بجد.".

الفريق الأول لأرسنال في نفس الأسبوع تمكن من سحق نيوكاسل برباعية نظيفة جعلته في المرتبة العاشرة ميقترب رويدًا رويدًا من المربع الذهبي.

يذكر أن أرتيتا قد طمأن ماري على مشاركته مع الفريق الأول بعد مباراة نيوكاسل، واعتبر أن سبب تأهيله الحالي هو توقف الكرة البرازيلية منذ شهر ديسمبر وبالتالي فإنه لم يلعب منذ حينها ويحتاج إلى المشاركة تدريجيًا.