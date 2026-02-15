لا يمكن لنابولي، الذي يسعى للفوز باللقب، أن يتحمل المزيد من التعثرات، حيث يستضيف روما، الذي يأمل في دخول المراكز الأربعة الأولى، في ديربي ديل سول المرتقب.

إليك أين يمكنك العثور على البث المباشر باللغة الإنجليزية لمباراة نابولي وروما، حيث يقدم لك GOAL كل ما تحتاج لمعرفته حول كيفية مشاهدة المباراة اليوم.

موعد انطلاق مباراة SSC Napoli و Roma

الدوري الإيطالي - الدوري الإيطالي دييجو أرماندو مارادونا

ستبدأ مباراة نابولي وروما في 15 فبراير 2026 الساعة 19:45 بتوقيت غرينتش و 14:45 بتوقيت شرق الولايات المتحدة.

نظرة عامة على المباراة

انتهت سلسلة انتصارات نابولي بقيادة أنطونيو كونتي التي استمرت لمباراتين بشكل مثير، حيث فوجئوا بهزيمة كومو في ركلات الترجيح في ربع نهائي كأس إيطاليا في منتصف الأسبوع، بعد أن حققوا انتصارات متتالية في الدوري الإيطالي.

يحتل حامل اللقب، فريق Gli Azzurri، المركز الثالث في جدول الترتيب، وهو في حاجة ماسة إلى الفوز على أرضه أمام روما ليظل في صدارة السباق على اللقب.

لكن روما ليس منافسًا سهلاً، حيث خسر مرة واحدة فقط في آخر ست مباريات في جميع المسابقات.

ويحتل فريق لا ماجيكا، بقيادة جيان بييرو جاسبيريني، المركز الخامس في جدول الترتيب، ويمكنه التعادل مع نابولي صاحب المركز الثالث في عدد النقاط بفوزه في ملعب دييجو أرماندو مارادونا، مما سيزيد من حدة المنافسة على المراكز الأربعة الأولى.

الإصابات والإحصائيات الرئيسية

يعاني نابولي من أزمة إصابات كبيرة، حيث سيغيب كيفن دي بروين وبيلي جيلمور وديفيد نيريس وجيوفاني دي لورينزو وأندريه فرانك زامبو أنجيسا وسكوت مكتوميناي (مشكوك في مشاركته) جميعًا بسبب الإصابة.

بالإضافة إلى ذلك، تم إيقاف خوان جيسوس ولن يشارك في المباراة.

كما يعاني روما من عدة غيابات، حيث سيغيب ستيفان الشعاروي ومانو كوني وأرتيم دوفبيك وإيفان فيرغسون جميعًا بسبب الإصابة، ولكن لا توجد مخاوف من الإيقاف.

في آخر خمس مباريات بين الفريقين، فاز نابولي في اثنتين من آخر المواجهات، وتعادل في واحدة، وخسر اثنتين، مما يجعل المنافسة بينهما شديدة قبل مباراة ديربي ديل سول.

