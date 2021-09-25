كونتي وفالفيردي يرفضان فكرة تدريب النصر

إدارة النادي فاوضت العديد من الأسماء العالمية

قرر الثنائي أنطونيو كونتي وإرنستو فالفيردي، رفض فكرة الانتقال إلى الدوري السعودي من أجل قيادة فريق النصر هذا الموسم.

النصر أعلن مؤخرًا عن إقالة مانو مينيزيس من تدريب الفريق، وذلك بسبب الهبوط الشديد في مستوى الفريق ونتائجه الفترة الأخيرة.

العالمي فشل تحت قيادة البرازيلي الذي جاء في إبريل الماضي، في اللحاق بركب التأهل للبطولات الآسيوية مع نهاية الموسم الماضي وبدأ الموسم الحالي بصورة محبطة لذلك رحل.

صحيفة "الرياضية" السعودية أكدت أن إدارة النصر بقيادة مسلي آل معمر فاوضت العديد من الأسماء العالمية لتولي المهمة خلفًا لمينيزيس.

وأوضحت أن كونتي مدرب إنتر السابق جاء على رأس هذه الأسماء، وكذلك فالفيردي مدرب برشلونة الأسبق، رغم تواجدهما حاليًا بلا عمل.

إدارة النصر فاوضت كذلك أندريا بيرلو مدرب يوفنتوس السابق، والفرنسي رودي جارسيا مدرب أولمبيك ليون السابق، والكرواتي زلاتكو داليتش مدرب منتخب كرواتيا، والسويسري لوسيان فافر مدرب بوروسيا دورتموند السابق، والبرتغالي باولو فونسيكا مدرب روما السابق، والإسباني كيكي فلوريس مدرب واتفورد الإنجليزي الأسبق.

وجاءت النتيجة سلبية في المفاوضات مع كل هؤلاء، ليصبح النصر في ورطة من أجل التعاقد مع مدرب كبير في الوقت الحالي.

وأشارت الصحيفة إلى أن البرازيلي مارسيلو سيزار سيستمر كمدرب مؤقت، لحين التعاقد مع مدير فني جديد، مع استمرار البحث الموسع على المدرب المناسب.

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ويطمح النصر في العثور على مدرب جديد، قبل الدخول في معركته الآسيوية في 16 أكتوبر المقبل أمام فريق الوحدة الإماراتي.