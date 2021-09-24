الذراع الأيمن لجوارديولا يدخل قائمة المرشحين لقيادة النصر

عمل معه في 3 أندية

دخل دومينيك تورينت المدرب السابق لفلامنجو البرازيلي والذراع الأيمن لبيب جوارديولا، ضمن أهم المرشحين لتولي تدريب نادي النصر السعودي.

النصر أعلن مؤخرًا عن إقالة مانو مينيزيس من تدريب الفريق، وذلك بسبب الهبوط الشديد في مستوى الفريق ونتائجه الفترة الأخيرة.

العالمي فشل تحت قيادة البرازيلي الذي جاء في إبريل الماضي، في اللحاق بركب التأهل للبطولات الآسيوية مع نهاية الموسم وبدأ الموسم بصورة محبطة لذلك رحل.

الصحفي الإيطالي "ماتيو موريتو" كشف عن دخول تورينت على رأس المرشحين لخلافة المدرب البرازيلي في النصر.

وأوضح أن صاحب الـ59 سنة سيعود للتدريب قريبًا بعد رحيله عن صفوف فلامنجو في نوفمبر 2020.

النصر ليس الخيار الوحيد أمام المدرب الإسباني، فهناك محاولات كذلك من غرناطة من أجل الحصول على خدماته.

وكانت تورينت قد عمل كمساعد لبيب جوارديولا في برشلونة في الفترة من 2008 إلى 2012، ورحل بعدها للعمل معه في بايرن ميونخ من 2013 إلى 2016.

ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل استعان به بيب أيضًا في مانشستر سيتي لمدة عامين، قبل أن ينتقل إلى نيويورك سيتي في 2018 للعمل كمدير فني.

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وخاض تورينت 60 مباراة مع الفريق الأمريكي، قبل الانتقال إلى فلامنجو في يوليو 2020 ويرحل في نوفمبر من نفس العام بعد خوضه 26 مباراة.

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