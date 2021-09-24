جول بيديا | لماذا يُطلق على النصر لقب "العالمي"؟

في هذا التقرير من جول نستعرض معكم الأسباب التي أدت إلى إطلاق لقب العالمي على النصر، وما هي الألقاب الأخرى التي تُطلق على أحد أهم فرسان الكرة السعودية

يصنف النصر كأحد أهم الأندية في تاريخ كرة القدم السعودية، وبشكل عام، من يعد من أنجح الأندية الآسيوية في القرن الماضي وكذلك الحالي.

جماهيرية طاغية يحظى بها النصر داخل وخارج السعودية، والسبب في ذلك بسيط، وهو ترسيخ النادي لنفسه كأحد أهم أقطاب الكرة المحلية والقارية.

حقق النصر لقب الدوري السعودي 9 مرات من قبل، إلى جانب التتويج 6 مرات بكأس الملك مع ثلاثة ألقاب لكأس ولي العهد، ومرتين السوبر السعودي.

أما على الصعيد القاري، كان النصر بطلًا لبطولة كأس الكؤوس الآسيوية عام 1998، مع تحقيقه للقب كأس السوبر الآسيوي في العام نفسه.

يُطلق على النادي القابع في العاصمة الرياض لقب "العالمي"، واشتهر به على مدار آخر عقدين من الزمان، فما السر خلف ذلك؟

جول يصحبكم في رحلة للكشف عن أسباب إطلاق العالمي على النصر، وما هي الألقاب الأخرى التي يُكنى بها هذا العملاق.

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لماذا سُميّ النصر بالعالمي؟

تعود أصل تسمية النصر بالعالمي إلى تحقيقه للقب كأس الكؤوس الآسيوية 1998 ومن بعده كأس السوبر الآسيوي، ومن ثم التأهل إلى كأس العالم للأندية.

كان النصر هو أول نادٍ سعودي يحقق هذا الإنجاز التاريخي، كما ظفر في نفس النسخة بجائزة اللعب النظيف.

فيما بعد لحق به الاتحاد بالمشاركة في كأس العالم للأندية بالتتويج بدوري أبطال آسيا، وأحدث المنضمين لهذا الإنجاز من السعودية كان الهلال.

ما هي الألقاب الأخرى التي تُطلق على النصر؟

من أشهر الألقاب الأخرى التي تُطلق على النصر لقب "القاري" ولهذا الأمر قصة تاريخية أيضًا.

النصر هو أول فريق سعودي في التاريخ يلعب في أربع قارات مختلفة، حيث خاض مباريات في آسيا وإفريقيا وأوروبا وأمريكا اللاتينية.

كما كان النصر هو أول نادٍ آسيوي يخوض مباريات رسمية في القارات الأربع.

ويطلق على النصر أيضًا فارس نجد.

لماذا أُطلق على النصر اسمه الحالي؟

تأسس النصر عام 1955 ميلادية، الموافق 1375 هجريًا، على يد الشقيقين زيد وحسن الجعباء.

وأراد الشقيقان أن يُسميا ناديهما باسم غاية الإنسان الأولى وطموحه، وهي النصر، ومن هنا أتت التسمية.