كونتي: نحن بعيدون عن يوفنتوس والهزيمة ستساعدنا

إنتر خسر من يوفنتوس بهدفين دون رد في ديربي إيطاليا

يعتقد أنطونيو كونتي المدير الفني لنادي إنتر، أن فريقه مازال بعيداً عن يوفنتوس الذي هيمن على الكرة الإيطالية لثمان سنوات، مشيراً إلى أن هزيمة اليوم يجب أن تساعد الأفاعي على التحسن.

وخسر إنتر من يوفنتوس بهدفين دون رد، في إطار مباريات الجولة الـ 29 من السيري آ.

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وقال كونتي في تصريحات عقبت اللقاء: "اعتقد أن المباراة كانت متوازنة، وعندما استقبلنا الهدف الأول أثر علينا في كافة الأصعدة ليس فقط على مستوى الكرة".

وأضاف: "علينا أن نتحسن ونكون أفضل خاصة في إدارة أوقات المباراة، وتحسين شخصيتنا في بعض المباريات، يجب أن يكون لدينا القدرة والدافع عندما نتلقى هزيمة يجب أن نواصل التحسن".

وعند سؤاله عن إمكانية المنافسة على لقب الدوري قال: "الآن الفارق بيننا وبين يوفنتوس ليس كبيراً، يجب علينا أن نفوز على سامبدوريا، ولكن كما قلت سابقاً نحن في مسيرة بدأنا وإنها مسيرة تحسن على كافة الأصعدة علينا أن نحقق خطوات أخرى".

وواصل: "خسارة اليوم يجب أن تساعدنا على التطور، وفهم كم نحن بعيدون عن يوفنتوس، لا يمكننا أن نقارن بفريق سيطر على الكرة الإيطالية لثمان سنوات، نحن نلعب تلك المباريات وهدفنا أن نكون أفضل من المواسم السابقة".

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وعن فيروس كورونا المنتشر حالياً في إيطاليا، قال كونتي: "لدينا عائلات ومن الطبيعي، أن نكون قلقون لما يحدث، أتمنى أن يتم اتخاذ قرارات جيدة حول هذا الأمر، وتنهي تلك المأساة، ويجب أن نتحلى برباطة الجأش في الوقت الحالي، لأن الصحة أهم شيء".

جدير بالذكر أن يوفنتوس يتصدر ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 63 نقطة، وبفارق نقطة عن لاتسيو صاحب المركز الثاني، ويأتي إنتر في المركز الثالث برصيد 54 نقطة ويتبقى له مباراة مؤجلة أمام سامبدوريا.