ساري: كورونا؟ أخشى المدعيين أكثر من المرض

يُشيد كثيرًا بباولو ديبالا..

أثنى ماوريسيو ساري، المدير الفني ليوفنتوس، على لاعبه باولو ديبالا، واعتبر أن كان بمثابة الورقة الرابحة للبيانكونيري أمام إنتر في مباراة الأحد ضمن منافسات الدوري الإيطالي.

ديبالا لم يشترك أساسيًا في المباراة، ولكن بمجرد نزوله تمكن من أن يُحرز هدفًا من طراز عالمي قتل به حظوظ النيراتزوري في العودة وقاد به اليوفي إلى انتصار ثمين بهدفين نظيفين.

ساري أوضح الأسباب التي جعلته لا يختار ديبالا للمشاركة أساسيًا، كما كشف عن أن هناك تواصل قد تم بينه وبين طاقمه الفني في الساعات الماضية للوقوف على التشكيل الأمثل لمباراة ديربي إيطاليا.

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المدرب الإيطالي قال "لقد درسنا الأمر مع الطاقم بالأمس، البدء بكوادرادو كان سيعني أن الثنائي دوجلاس كوستا وباولو ديبالا خارج الأطراف، لذلك فضلنا الاستعانة بكوستا والإبقاء على ديبالا فقط.".

كما أضاف "لقد سمح لنا البدء بكوستا أن نحصل على كلا الخيارين، ولقد أثبت ديبالا أنه ورقة مهمة للغاية بالنسبة لنا يمكن أن نعتمد عليها في الوقت المناسب.".

وعن آرون رامسي قال "يحتاج إلى رؤية الملعب بصورة أكبر أو يضيع تمامًا، إنه يقوم بعمل جيد في دوره الحالي، ويجب التأكيد بوضوح أن حالته البدنية الحالية أفضل مما كانت عليه من قبل.".

"لقد كنت على وشك إشراك ديبالا قبل دقيقة من إحراز رامسي لهدفه، لكنني قررت الهدوء ورأيت أن أنزله بعد ذلك لأنها الفرصة الأفضل والمواتية لإنهاء المباراة تمامًا وقد حدث ذلك بالفعل."

"حاول إنتر أن يمارس الضغط العالي في الشوط الأول بصورة كبيرة واستخدم طاقة كبيرة لفعل ذلك، لكن الأمور تغيرت بعد هدفنا الأول، كان لدينا بعدها 20 دقيقة قوية واكتسبنا الثقة بينما خسرها إنتر في نفس اللحظة."

وأتم "من الجيد للغاية بالطبع أن فريق مثل إنتر بالكاد تمكن من تسديد كرة واحدة على مرمانا، إنها علامة جيدة على صلابة دفاعنا.".

كما تطرق للحديث عن فيروس كورونا وقال "أنا مدرب وأستطيع الحديث عن كرة القدم، ولكنني قلق من أولئك الذين يعتقدون أنهم على دراية بكل شيء، لا أعرف ما هو الشيء الصحيح الذي ينبغي عمله.".

"ما أسأله حقًا هل كان من الصواب قضاء ساعتين في إمتاع أولئك العالقين في منازلهم أم هذا يتسبب في خطر كبير على موظفين كرة القدم واللاعبين؟ لا أعرف الإجابة، لا يمكنني القول مدى ارتفاع المخاطر أيضًا."

يذكر أن فوز يوفنتوس قد رفع الفارق بينه وبين وإنتر ليصبح 9 نقاط لمصلحة الأول، وتتضائل حظوظ كتيبة أنتونيو كونتي في إعادة درع السكوتيدو إلى السان سيرو ثانيةً، وكذلك، فإن اليوفي استعاد المركز الأول مجددًا بفارق نقطة عن لاتسيو.

كما تجدر الإشارة إلى أن المباراة والجولة 26 بشكل عام قد أقيمت بدون حضور جماهيري بسبب فيروس كورونا على أن تكون كل الجولات المقبلة على نفس الحال بعد تفشي الفيروس في الأراضي الإيطالية وسط أنباء عن احتمالية إيقاف البطولة لمنع تفاقم المرض.