للمرة الأولى منذ إنشاء يوفنتوس .. رونالدو يصنع تاريخًا جديدًا

سجل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب فريق يوفنتوس هدف فريقه الأول خلال مواجهة اليوم أمام هيلاس فيرونا في الجولة الـ 23 من الدوري الإيطالي.

جاء هذا في الدقيقة الـ 65 من عمر اللقاء وبصناعة اللاعب بينتانكور الذي تبادل الكرة مع النجم البرتغالي ومنحه الانفراد بالمرمى من منتصف الملعب.

وبتسجيله لهدف اليوم وصل كريستيانو رونالدو للموسم رقم 11 على التوالي له الذي يسجل فيه 20 هدفًا أو أكثر في بطولات الدوري التي لعب فيها.

ولثالث مرة خلال مسيرته ينجح النجم البرتغالي في التسجيل في عشر مباريات متتالية أو أكثر بالدوريات التي لعب لها، منها مرتان مع ريال مدريد في 2014 و 2018.

ويعد الرقم الأخير لكريستيانو رونالدو بالتسجيل في عشر مباريات متتالية هو رقم قياسي في تاريخ نادي يوفنتوس لم يكرره من قبله أي لاعب.

