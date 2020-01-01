كومان: المدرب مسؤول دائمًا وقلق بشأن الإصابات

ماذا قال رونالد كومان بعد خسارة برشلونة أمام أتلتيكو مدريد؟

قال رونالد كومان المدير الفني لنادي برشلونة إن قبول هدف بتلك الطريقة التي سجل بها أتلتيكو مدريد في شباك فريقه لا يمكن أن يحدث في مباراة كبيرة كتلك.

وسقط برشلونة في الجولة العاشرة من الدوري الإسباني أمام أتلتيكو مدريد بهدف نظيف على ملعب "واندا ميتروبوليتانو.

وبهذه النتيجة، يخسر برشلونة من أتلتيكو مدريد للمرة الأولى في الدوري الإسباني منذ 2010 أي الأولى لسيميوني في الليجا.

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وقال رونالد كومان مدرب نادي برشلونة الذي حقق البداية الأسوأ في تاريخه الحديث إنه يشعر بالقلق بسبب الإصابات المتكررة خاصة بعد خروج بيكيه وروبيرتو للإصابة اليوم.

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وأضاف: "لقد بذلنا قصارى جهدنا لمحاولة العودة في المباراة. لم يكن لدينا الكثير من الفرص، لكن سنحت لنا فرصة التعادل في الشوط الثاني برأسية لونجليه التي كانت الأقرب"

وتابع: "من الصعب خلق العديد من الفرص أمام أتلتيكو مدريد نظرًا للطريقة التي يلعبون بها، لهذا السبب عليك أن تكون حذرًا وتتماسك جيدًا عندما تفقد الكرة"

وأردف: " كان هدف أتلتيكو خطأنا لأنه في الدقيقة السابعة والأربعين عند استحواذك على الكرة لا يمكن أن تكون بهذه السذاجة، ولا يمكنك أن تخسرها وتستقبل هدفًا قاتلًا كهذا"

وحول الإصابات قال: "أنا قلق مثل أي مدرب. هناك العديد من الإصابات بسبب الجدول الزمني لدينا وعلينا انتظار النتائج لنرى كيف هي وما إذا كانوا سيعودون سريعًا أم لا، لا أعرف. لكن بالطبع منطقيا أنا قلق."

وأكد: "من المسؤول عن البداية السيئة؟ المدرب يكون المسؤول دائمًا وعليّ أن أتحمل ذلك، ولكن يجب أن تستمر في ثقتك في اللاعبين مع تحسين بعض الأمور وخاصة الأمور الدفاعية.

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يذكر أن برشلونة قد تخلص من كابوس رئيسه جوسيب ماريا بارتوميو بعد استقالته منتصف الأسبوع الماضي ويأمل في الوقت الحالي لاستعادة توازنه، ولكن يبدو أن المشاكل أكبر من ذلك.