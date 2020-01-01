الهزيمة وحدها ليست كافية .. برشلونة يفقد بيكيه وروبيرتو للإصابة

إصابة بيكيه مقلقة

خسر برشلونة جهود جيرارد بيكيه وسيرجي روبيرتو بعد التعرض الثنائي للإصابة أمام أتلتيكو مدريد في الجولة العاشرة من الدوري الإسباني.

برشلونة خسر للمرة الأولى في الدوري الإسباني أمام أتلتيكو مدريد بقيادة دييجو سيميوني.

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وبعد الهزيمة، أصبح هذا أسوأ سجل لبرشلونة منذ 25 سنة في بطولة الدوري الإسباني.

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وخرج بيكيه مصابًا في الدقيقة 61 بعد تدخل غير مقصود من جانب كوريا، ويبدو أن الإصابة خطيرة وقد تبعده لعدة أشهر عن خط دفاع برشلونة.

وبكى اللاعب في الممر المؤدي لغرفة خلع الملابس أثناء خروجه من المباراة وهو ما يشير بوضوح لصعوبة التدخل والإصابة الطويلة التي قد يمر بها المدافع.

وفي الدقائق الأخيرة من اللقاء، تعرض روبيرتو لإصابة عضلية بعد تسديدة قوية على حدود منطقة الجزاء، ليخرج دون استكمال اللقاء ويترك البلوجرانا في الدقائق الأخيرة ناقص لاعب.

كارليس بويول وخافيير ماسكيرانو دعما بيكيه بعد الإصابة وذلك عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

جدير بالذكر أنّ بيكيه لم يتعرض لأي إصابة خطيرة خلال مسيرته الكروية، وأطول فترة غياب كانت 42 يومًا فقط وثماني مباريات.

Força @3gerardpique 😘❤️ espero que no sigui res. — Carles Puyol (@Carles5puyol) November 21, 2020