بالخسارة من أتلتيكو مدريد .. برشلونة يحقق أسوأ بداية في تاريخه الحديث

برشلونة من سيئ إلى أسوأ

حقق برشلونة أسوأ بداية له منذ 25 عامًا في الدوري الإسباني هذا الموسم ليواصل الفريق الكتالوني السقوط ولا أحد يعلم إلى أين سيمتد ذلك.

وسقط برشلونة في الجولة العاشرة من الدوري الإسباني أمام أتلتيكو مدريد بهدف نظيف على ملعب "واندا ميتروبوليتانو.

وبهذه النتيجة، يخسر برشلونة من أتلتيكو مدريد للمرة الأولى في الدوري الإسباني منذ 2010 أي الأولى لسيميوني في الليجا.

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برشلونة حقق البداية الأسوأ هذا الموسم حيث حصل الفريق على 11 نقطة من أصل 24 نقطة في أول 8 مباريات لعبها من منافسات الليجا التي خسرها في الموسم الماضي أيضًا.

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برشلونة حقق 3 انتصارات فقط في هذه المباريات الثمانية مقابل تعادلين و3 هزائم، ليحتل المركز العاشر على سلم الترتيب بعد انقضاء الأسبوع التاسع من البطولة.

وفي رقم يوضح سوء حالة الفريق، ذكرت منذ أن تم وضع نظام النقاط الثلاث للفوز في الدوري الإسباني في موسم 1995-96، لم يبدأ الفريق الكتالوني بهذا الضعف على الإطلاق.

البدايتان الأخريان الأسوأ للكاتالونيين في موسم 2002-2003 و 2003-2004 عندما حصلوا على نقطة واحدة أكثر من رصيددهم الحالي حيث حققوا 12 نقطة بمرور 8 مباريات.

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يذكر أن برشلونة قد تخلص من كابوس رئيسه جوسيب ماريا بارتوميو بعد استقالته منتصف الأسبوع الماضي ويأمل في الوقت الحالي لاستعادة توازنه، ولكن يبدو أن المشاكل أكبر من ذلك.