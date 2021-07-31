إصابة بن ناصر بفيروس كورونا

ميلان يعلن إصابة إسماعيل بن ناصر بفيروس كورونا.

أعلن نادي ميلان الإيطالي، اليوم السبت، إصابة لاعبه الجزائري إسماعيل بن ناصر بفيروس كورونا.

ولم يُستدعى بن ناصر إلى المباراة الودية التي يخوضها الروسونيري ضد نيس الفرنسي تحضيرًا للموسم المقبل.

وبعد ثبوت إيجابية عينة إسماعيل التي سحبت منه في المنزل يقضى اللاعب فترة العزل في منزله.

ويتدرب الدولي الجزائري في منزله بحسب بيان ناديه وصحته جيدة.

وأكد ميلان أن لاعبه لم يختلط بزملائه في الفريق منذ مباراة السبت الماضي الودية ضد مودينا.

وشدد ميلان على سلبية عينة باقي لاعبيه هذا الأسبوع قبل السفر إلى نيس.

وقدم بن ناصر موسمًا ممتازًا مع ميلان الموسم الماضي وكان أحد أوراق المدرب ستيفانو بيولي المهمة في خط الوسط.

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