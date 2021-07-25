يوفيتش يتألق في تدريبات ريال ووكيله يسوقه بميلانو!

ما هو مصير المهاجم الصربي؟

تحدثت تقارير قادمة من إيطاليا عن إمكانية انتقال اللاعب لوكا يوفيتش للسيري آ بالموسم المقبل رغم البداية القوية له في المعسكر التدريبي لناديه ريال مدريد.

ومنذ انتقاله قبل موسمين لصفوف الملكي، وفشل الصربي الشاب في التألق، وخرج مُعاراً لناديه السابق آينتراخت فرانكفورت يناير الماضي.

ماذا قالت التقارير عن انتقال يوفيتش إلى إيطاليا؟

وقالت "توتوسبورت" إن فالي رمضاني، وكيل اللاعب، قام بعرضه على إنتر في الساعات الماضية، في ظل بحث النيراتزوري عن مهاجم رابع.

وأوضح التقرير أن إنتر لا يمانع الصفقة ولكن فقط في صيغة الإعارة، وأنه قد يتحرك لإتمامها بحلول نهاية سوق الانتقالات حين ينتهي من البيع وتعزيز المراكز الأهم مثل الظهير الأيمن.

هل يعيش يوفيتش بداية قوية مع ريال مدريد هذا الصيف؟

في المقابل، أفادت "آس" بأن يوفيتش منذ بداية المعسكر الإعدادي لريال مدريد مع مدربه الجديد كارلو أنشيلوتي يتألق وظهر بمستوى مميز.

وبحسب التقارير في إسبانيا، يريد ريال مدريد تقليص عدد اللاعبين بالخط الأمامي، وقد يرحل أحد الثلاثي يوفيتش، جاريث بيل، أو ماريانو دياز.

ما هو مستقبل لوكا يوفيتش المتوقع؟

وارتبط يوفيتش بعدة أندية إيطالية وليس فقط إنتر، إذ سبق ودخل وكيله في مفاوضات مع ميلان الصيف الماضي، وتم ربطه بروما أيضاً.

وانتقل الصربي لصفوف ريال مدريد مقابل 60 مليون يورو في الصيف قبل الماضي قادماً من صفوف فرانكفورت.

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