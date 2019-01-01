كم مرة فاز منتخب مصر بكأس الأمم الأفريقية طوال تاريخه؟

منتخب مصر هو أكثر المنتخبات حصولاً على لقب بطل كأس الامم الأفريقية، وهو أكثر المنتخبات مشاركة في البطولة القارية، فكم لقباً حل عليه الفراعنة؟

أحمد جمال

يمتلك منتخب مصر تاريخاً طويلاً في كأس الأمم الأفريقية، فهو البطل التاريخي للبطولة وها هو على وشك أن يحظى بفرصة جديدة للوصول إلى رقم جديد بين المنتخبات الأفريقية.

في البداية يجب أن نعلم أن منتخب الفراعنة من أول المنتخبات التي شاركت في البطولة الأفريقية منذ نسختها الأولى عام 1957 والتي استضافتها السودان رفقة منتخب إثيوبيا وجنوب إفريقيا، فالبطولة التي تُعد ثالث أقوى بطولة في العالم وواحدة من كبريات البطولات القارية التي تنتظرها جماهير الكرة لما تحفل به من إثارة ومتعة كانت بدايتها بثلاث منتخبات فقط، ففي عام 1956 وتحديدا في يوم الثامن من يونيو اجتمع المصريون عبد العزيز سالم وهو أول رئيس للاتحاد الأفريقي ومعه محمد لطيف ويوسف محمد مع السودانيين عبد الرحيم شداد وبدوي محمد وعبد الحليم محمد والجنوب أفريقي وليم فيل في فندق افينيدا بلشبونة عاصمة البرتغال علي هامش اجتماع الكونغرس الخاص بالفيفا وبدأوا يفكرون في تأسيس اتحاد قاري يسهر علي شؤون الكرة الأفريقية وكذلك تدشين بطولة تقوم علي فكرة المنافسة بين كل دول القارة فيما بينهم لتحديد البطل الذي يجلس علي عرش القارة السمراء. وبالفعل تكلل جهد الرواد بالنجاح وبعد مرور ثمانية أشهر عقد الاجتماع التأسيسي للإتحاد وبعد الاجتماع بيومين تم الإعلان عن بداية أول مسابقة لكأس الأمم الأفريقية والتي أقيمت في يوم 10 فبراير لعام 1957 بإستاد الخرطوم.

كما استطاع المنتخب المصري أن يُحقق رقماً قياسياً لم يصل إليه أي منتخب حتى الآن بالمسمى الجديد للبطولة وهي إحرازه للقب في ثلاث نسخ متتالية والتي لم يُحققها أي منتخب آخر حتى الآن، فما هو سجل منتخب الفراعنة في البطولة الأفريقية الأكبر؟ وكم عدد الألقاب التي فازوا بها؟ هذا ما ستكشفه في الأسطر القادمة من التقرير الخاص بجول Goal النسخة العربية.

كم مرة فاز منتخب مصر بكأس الأمم الأفريقية؟

وصل منتخب مصر لنهائي كأس الأمم الأفريقية في 9 نسخ مختلفة على مر تاريخ البطولة واستطاع من خلالها إحراز اللقب 7 مرات، الرقم الذي وضع منتخب الفراعنة على عرش صدارة المنتخبات الأفريقية بفارق لقبين عن منتخب الكاميرون أقرب المنافسين برصيد 5 ألقاب.

فكما أشرنا من قبل أن منتخب الساجدين كان من أول المنتخبات الحاضرة بالبطولة عام 1957 واستطاع حينها أن يُحرز لقبه الأول التاريخي ومن ثم استكمل مشواره في النسخة التي تلتها عام 1959 واستطاع أيضاً أن يحتفظ باللقب ليصبح أكثر المنتخبات حصولاً على لقب البطولة ولكن غابت البطولة عن أرض الكنانة لمدة 27 سنة استطاع فيها منتخب غانا أن يُحرز 4 القاب ليتربع على عرش صدارة أبطال القارة، قبل أن يعود منتخب مصر مرة آخرى ليحقق لقبة الرابع عام 1998 ومن ثم يحقق الانتصار التاريخي في ثلاث نسخ متتالية من كأس الأمم الأفريقية أعوام 2006، 2008 و 2010 لتعود الكأس مرة أخرى لتختار منتخب الفراعنة ليكون أكثر المنتخبات فوزاً بالبطولة وليتربع على عرش القارة من جديد بعد 37 عام أرتبط أسم منتخب الساجدين بالمركز الثاني إفريقيا في البطولة.

كان من الممكن أن يُضيف المنتخب المصري لقبين آخرين في نسختي 1962 و 2017، ولكن حُرم من التتويج بعد أن هُزم في الفرصة الأولى على يد منتخب إثيوبيا عن طريق ضربات الترجيح ليُحرز الأخير لقبه الأول في المسابقة، بينما الثانية كانت في النسخة السابقة والتي آبى فيها أسود الكاميرون التخلي عن اللقب واستطاعوا الانتصار في الدقائق الآخيرة من المباراة لتنتهي بنتيجة (2-1) للأسود التي لا تروض ليُحرزوا لقبهم الخامس في كأس الأمم الأفريقية.

ألقاب منتخب مصر في كأس الأمم الأفريقية:

السنة النتيجة البلد المستضيف 1957 مصر 4 - 0 إثيوبيا السودان 1959 حُسمت بطريق النقاط لمنتخب مصر الذي حقق 4 نقاط، السودان 2، إثيوبيا 0 (الفوز بنقطتين) مصر 1986 مصر 0 - 0 الكاميرون

(4-5) بركلات الترجيح مصر 1998 مصر 2 - 0 جنوب أفريقيا بوركينا فاسو 2006 مصر 0 - 0 ساحل العاج

(4-5) بركلات الترجيح مصر 2008 مصر 1 - 0 الكاميرون غانا 2010 مصر 1 - 0 غانا أنجولا

نهائي كأس الأمم الأفريقية 1957 (اللقب الأول)

مصر 4-0 إثيوبيا (الخرطوم، 16 فبراير 1957)

اقيمت بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم لأول مرة هذا العام وقد استضافتها السودان، وشاركت فيها 4 دول فقط هي منتخب مصر، السودان، إثيوبيا وجنوب أفريقيا التي استبعدت من البطولة فيما بعد بسبب اتباع سياسة التفرقة العنصرية بين البيض والسود داخل جنوب أفريقيا.

لُعبت مباراتان في البطولة سُجل فيهما سبعة أهداف مما يجعلها الأقل في العدد الإجمالي لكل من الأهداف والمباريات من بين بطولات المسابقة، وكانت المباراة الأولى لمصر ضد السودان وأنتهت لصالح المنتخب المصري بهدفين مقابل هدف أحرزهم كلً من رأفت عطية ومحمد دياب العطار لمنتخب الفراعنة بينما أحرز برعي أحمد البشير هدف صقور الجديان الوحيد.

في مباراة النهائي التي انتهت لصالح منتخب الكنانة أحرز حينها اللاعب المصري محمد دياب العطار أهداف المباراة الأربعة ليُتوج منتخب الساجدين باللقب الأول في تاريخه والأول في البطولة بشكل عام.

نهائي كأس الأمم الأفريقية 1959 (اللقب الثاني)

مصر انتصرت بعدد النقاط بعد وصولهم للنقطة رقم 4 (القاهرة، 22-29 مايو 1959)

أقيمت بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم في عام 1959 في مصر وهي البطولة الثانية منذ نشأتها، وقد أقيمت البطولة بنظام المجموعة الواحدة وشارك فيها المنتخب المصري والمنتخب السوداني والمنتخب الإثيوبي.

واستطاع منتخب الفراعنة والذي كان يُسمى بأسم الجمهورية العربية المتحدة حينها أن ينتصر في المباراتين الذي خاضهما ليتصدر ترتيب المجموعة برصيد 4 نقاط، حيث كان الانتصار حينها يتم إحتسابه بنقطتين بينما التعادل يُحسب بنقطة واحدة فقط.

كانت أولى مباريات المنتخب المصري ضد إثيوبيا واستطاع أصحاب الأرض أن ينتصروا بأربعة أهداف دون رد أحرز منهم محمود الجوهري ثلاث أهداف بينما أحرز ميمي الشربيني هدف وحيد، وفي المباراة الثانية التي كانت أمام الشقيق السوداني أحرز عصام بهيج هدفي مصر لتنتهي المباراة بنتيجة (2-1)، بينما أحرز هدف صقور الجديان الوحيد اللاعب صديق منزول.

نهائي كأس الأمم الأفريقية 1986 (اللقب الثالث)

مصر 0-0 الكاميرون (5-4 بركلات الترجيح) (القاهرة، 21 مارس 1986)

أقيمت بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم 1986 في مصر وشارك في هذه البطولة 8 منتخبات قسمت إلى مجموعتين ليتأهل منها أول وثاني كل مجموعة إلى الدور نصف النهائي مباشرة، وكانت المجموعة الأولى تضم كلً من مصر، السنغال، ساحل العاج وموزمبيق، بينما ضمت المجموعة الثانية الجزائر، المغرب، الكاميرون وزامبيا.

هُزم المنتخب المصري حينها في المباراة الأولى أمام السنغال بهدف دون رد، ولكن استطاع أن يتأهل كمتصدر للمجموعة بعد انتصارين متتاليين على كلً من ساحل العاج وموزمبيق بنفس النتيجة وهي هدفين دون رد، وعلى الجانب الآخر تأهل كلً من منتخب الكاميرون كمتصدر ومنتخب المغرب كوصيف، وفي مباراة نصف النهائي واجه منتخب مصر منتخب أسود الأطلس واستطاع أن ينتصر بهدف دون رد أحرزه حينها طاهر أبو زيد، ليصلوا إلى المباراة النهائية في مواجهة منتخب الكاميرون والتي أنتهت بالتعادل السلبي (0-0) ليتم الإحتكام لركلات الترجيح التي رجحت فوز منتخب الفراعنة بنتيجة (5-4).

نهائي كأس الأمم الأفريقية 1998 (اللقب الرابع)

مصر 2-0 جنوب أفريقيا (بوركينا فاسو، 28 فبراير 1998)

أقيمت بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم 1998 في بوركينا فاسو، وشارك في هذه البطولة لأول مرة 16 منتخب رغم أن أول بطولة تضم عدد 16 كانت البطولة التي سبقتها ولكن انسحب حينها المنتخب النيجيري لتصبح نسخة 1998 هي أول نسخة تضم 16 منتخب فعلياً، وقسمت المنتخبات إلى أربعة مجموعات، يتأهل أول وثاني كل مجموعة إلى الدور الربع نهائي لتُستكمل البطولة بنظام خروج المهزوم.

تأهل المنتخب المصري كوصيف للمجموعة الرابعة بعد أن انتصر على منتخب موزمبيق في أولى مبارياته بهدفين دون رد، ومن ثم أمطر شباك زامبيا برباعية نظيفة أحرز حينها اللاعب حسام حسن ثلاث أهداف منهم، ومن ثم هُزم على يد المنتخب المغربي الذي تأهل كمتصدر للمجموعة بنتيجة (1-0) أحرزه مصطفى حاجي لأسود الأطلس.

وفي الدور ربع النهائي استطاع منتخب مصر أن يتخطى ساحل العاج عن طريق ضربات الترجيح بعد التعادل بنتيجة سلبية طوال مدة المباراة ليتقابل منتخب الساجدين ضد منتخب بوركينا فاسو المُنظم للبطولة، واستطاع حسام حسن الذي تُوج في هذه النسخة بلقب هداف البطولة مُناصفة مع الجنوب أفريقي بيني ماكارثي برصيد 7 أهداف أن يُحرز هدفي الفوز على أصحاب الأرض ليتأهل منتخب الكنانة إلى نهائي كأس الأمم الأفريقية للمرة الخامسة في تاريخهم ومن ثم يُحرزوا اللقب الرابع بعد الفوز على جنوب أفريقيا بهدفين دون رد.

نهائي كأس الأمم الأفريقية 2006 (اللقب الخامس)

مصر 0-0 ساحل العاج (4-2 بركلات الترجيح) (القاهرة، 10 فبراير 2006)

وصل المنتخب المصري لنهائي كأس الأمم الأفريقية للمرة السادسة في تاريخهم بعد تصدرهم للمجموعة الأولى برصيد 7 نقاط وبفارق نقطة واحدة فقط عن ساحل العاج الذي تأهل كوصيف برصيد 6 نقاط، ثم استطاع منتخب الفراعنة أن يعبر من جمهورية الكونغو الديمقراطية في الدور ربع النهائي بعد انتصار كبير بنتيجة (4-1)، ومن ثم استكمل منتخب الساجدين مشواره واستطاع أن يتخطى السنغال في نصف النهائي بعدما فازوا بهدفين مقابل هدف أحرزهم حينها كلً من عمرو زكي وأحمد حسن الذي حاز على لقب أحسن لاعب في البطولة حينها، ليتواجه زملاء الصقر المصري مرة آخرى مع ساحل العاج رفيقهم بالمجموعة الأولى، وبعد انتهاء زمن المباراة بالتعادل السلبي استطاع منتخب مصر أن يصل إلى الكأس الخامسة بعد انتصاره بركلات الترجيح بنتيجة (4-2).

نهائي كأس الأمم الأفريقية 2008 (اللقب السادس)

مصر 1-0 الكاميرون (أوهين دجان-غانا، 10 فبراير 2008)

استطاع المنتخب المصري أن يصل للنسخة السادسة والعشرون من البطولة وهو بطل النسخة التي سبقتها وكان عليه حينها أن يحاول الاحتفاظ باللقب بعد أن شكك الكثيرين في إحتمالية حدوث ما حدث في نسخة 2006 خاصة وأنها خارج ملعبهم وبالطبع البطولة ستكون أصعب، ولكن استطاع الفراعنة أن يتجاوزوا مرحلة المجموعات بعد تصدرها برصيد 7 نقاط وبفارق نقطة عن منتخب الكاميرون.

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وبخطوات ثابته استطاع أبناء حسن شحاتة أن يتخطوا أنجولا بهدفين مقابل هدف في ربع النهائي ومن ثم ساحل العاج في نصف النهائي برباعية مقابل هدف أحرز منهم عمرو زكي هدفين واحرز كلً من أبو تريكة وأحمد فتحي هدف، ليتواجه منتخب الكنانة مرة آخرى مع منتخب كان برفقته في المجموعة الرابعة وهو منتخب الكاميرون، واستمرت المباراة التعادل السلبي حتى جاء هدف أبو تريكة في الوقت بدل الضائع مُعلنا عن بطل كأس الأمم الأفريقية 2008 وعن حصول المنتخب المصري للقب السادس التاريخي.

نهائي كأس الأمم الأفريقية 2010 (اللقب السابع)

مصر 1-0 غانا (ملعب 11 نوفمبر-أنجولا، 31 يناير 2010)

قاد حسن شحاته المنتخب المصري لنهائي كأس الأمم الأفريقية للمرة الثالثة على التوالي والتي أقيمت بأنجولا، وكانت كل المؤشرات تستبعد استطاعة حصول منتخب الفراعنة على البطولة للمرة الثالثة على التوالي ولكن لم يكن للتوقعات أي أهمية فدائما ما يكون الملعب هو الفيصل النهائي والشاهد على البطل.

تأهل منتخب مصر كمتصدر للمجموعة الثالثة رفقة منتخب نيجيريا وبرصيد 9 نقاط بعدما انتصر أبناء حسن شحاته بالثلاث مباريات ليُعلنوا أن المستحيل لا شئ وأنهم لم يأتوا إلا لتحقيق رقماً قياسياً جديداً وهو إحراز البطولة لثلاث مرات على التوالي ومن ثم تقابل زملاء أبو تريكة بمنتخب الكاميرون في ربع النهائي واستطاعوا تخطي الأسود التي لا تروض بعد انتصار رائع بنتيجة (3-1)، ثم اصطدم المنتخب المصري بمنتخب الجزائر الذي كان أشبه بالبطاقة الحمراء التي منعت منتخب الساجدين من الوصول إلى كأس العالم 2010 قبل هذا اللقاب بأشهر، ولكن استطاع حينها منتخب الكنانة أن يدك حصون محاربو الصحراء برباعية نظيفة وصلت بهم إلى النهائي لمواجهة غانا، واستطاع فيها أبناء المدرب حسن شحاته أن يُتوجوا باللقب السابع في تاريخهم والثالث على التوالي بعد هدف اللاعب محمد ناجي جدو في الدقيقة 85 لتنتهي المباراة بفوز منتخب مصر بهدف دون رد.