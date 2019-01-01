كأس الأمم الأفريقية: الأكثر تتويجاً، سجل الفائزين والهدافين التاريخيين
ينتظر عاشقي كرة القدم في أفريقيا والوطن العربي كأس الأمم الأفريقية 2019 والتي تستضيفها مصر بدءاً من 21 يونيو القادم وحتى 19 يوليو 2019، وهي النسخة الثانية والثلاثون من البطولة الأكبر في القارة السمراء والتي كان من المُقرر لها ان تُقام في الكاميرون ولكن تم سحب الملف من بلاد الأسود التي لا تروض بقرار من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم لعدم جاهزيتها لاستضافة البطولة بسبب البنية التحتية وبعض الأسباب الآخرى الخاصة بالتنظيم، ومن ثم تقدم الملف المصري والجنوب أفريقي للاستضافة وتم التصويت على أن تكون أرض الكنانة هي المضيفة للبطولة في نسختها الحالية.
كما ستكون هذه البطولة هي الأولى من نوعها التي تُقام في شهري يونيو ويوليو بعدما قرر الاتحاد الأفريقي تغيير موعد إقامتها لبعد انتهاء البطولات الأوروبية الكبرى لعدم حرمان الفرق الأوروبية من لاعبيها الأفارقة في نهاية الموسم، كما ستكون هي البطولة الأولى التي يُشارك فيها 24 فريقاً بدلاً من 16 فريقاً في كأس الأمم الأفريقية وذلك أثر إجتماع الخميس الموافق 20 يوليو 2017 في اجتماع الرباط لمناقشة المنافسات الأفريقية، وقد أتخذ القرار لزيادة قوة البطولة واتاحة فرصة لبعض المنتخبات للوصول إلى الحدث الأفريقي الكبير.
ولكن كثيراً ما نتسائل ما هي المنتخبات المسيطرة على البطولة من حيث عدد الألقاب؟ وما هي المنتخبات التاريخية والتي رغم إبتعادها عن التتويج لفترة طويلة إلا أنها وضعت بصمتها في وقت ماضي وزمن آخر كانت تملك كل مقومات البطل؟ كل هذا وأكثر سنتعرف عليه سوياً في هذا التقرير المُقدم لكم من جول Goal النسخة العربية.
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ما هي المنتخبات الأكثر تتويجاً بكأس الأمم الأفريقية؟
المنتخبات الحاصلة على كأس الأمم الأفريقية:
|المنتخب
|البطل
|الوصيف
|مواسم التتويج
|مواسم المركز الثاني
|مصر
|7
|2
|1957، 1959، 1986، 1998، 2006، 2008، 2010
|1962، 2017
|الكاميرون
|5
|2
|1984، 1988، 2000، 2002، 2017
|1986، 2008
|غانا
|4
|5
|1963، 1965، 1978، 1982
|1968، 1970، 1992، 2010، 2015
|نيجيريا
|3
|4
|1980، 1994، 2013
|1984، 1988، 1990، 2000
|ساحل العاج
|2
|2
|1992، 2015
|2006، 2012
|جمهورية الكونغو الديمقراطية
|2
|0
|1968، 1974
|-
|السودان
|1
|2
|1970
|1959، 1963
|تونس
|1
|2
|2004
|1965، 1996
|زامبيا
|1
|2
|2012
|1974، 1996
|الجزائر
|1
|1
|1990
|1980
|المغرب
|1
|1
|1976
|2004
|إثيوبيا
|1
|1
|1962
|1957
|جنوب أفريقيا
|1
|1
|1996
|1998
|الكونغو
|1
|0
|1972
|-
من هم الهدافين التاريخيين لكأس الأمم الأفريقية؟
هناك كثير من اللاعبين رحلوا وقد تركوا بصمتهم في كأس الأمم الأفريقية بمعدل أهدافهم التي مازالت الاجيال القادمة تحاول الوصول إليها وتخطيها، فهذه الأسماء الذهبية التي لمعت سواء على مستوى اهدافهم في بطولة واحدة أو على مر مشاركتهم في أكثر من نسخة، ومازال الكاميروني صامويل إيتو يتربع على عرش الهدافين التاريخيين للبطولة برصيد 18 هدفاً أحرزهم من مشاركته في 6 نسخ متتالية من الكرنفال الأفريقي الأكبر، ويأتي في المركز الثاني لاعب من العصور التاريخية لساحل العاج وهو هداف نسختي 1968 و 1970 برصيد 14 هدف، ثم النيجيري رشيدي ياكيني الذي لمع اسمه في تسعينيات القرن الماضي برصيد 13 هدف.
قائمة الهدافين التاريخين لكأس الأمم الأفريقية:
|الترتيب
|الهداف
|الدولة
|عدد الأهداف
|سجل الأهداف أعوام
|1
|صامويل إيتو
|الكاميرون
|18
|2000، 2002، 2004، 2006، 2008، 2010
|2
|لوران بوكو
|ساحل العاج
|14
|1968، 1970
|3
|رشيدي ياكيني
|نيجيريا
|13
|1988، 1990، 1992، 1994
|4
|حسن الشاذلي
|مصر
|12
|1962، 1963، 1970
|=5
|حسام حسن
|مصر
|11
|1998، 2000، 2006
|=5
|باتريك مبوما
|الكاميرون
|11
|2000، 2002، 2004
|=7
|دوس سانتوس
|تونس
|10
|2004، 2006، 2008
|=7
|ديدييه دروجبا
|ساحل العاج
|10
|2006، 2008، 2010، 2012
|=7
|جويل تيهي
|ساحل العاج
|10
|1992، 1994، 1996، 1998
|=7
|مولامبا نداي
|جمهورية الكونغو الديمقراطية
|10
|1974، 1976
|=7
|كالوشا بواليا
|زامبيا
|10
|1992، 1994، 1996، 1998، 2000
|=7
|واركو مانجستو
|إثيوبيا
|10
|1962، 1963، 1968، 1970
هناك أيضاً هدافين تاريخيين استطاعوا تسجيل عدد كبير من الأهداف في نسخة واحدة منحتهم لقب هدافي كأس الأمم الأفريقية في النسخة التي شاركوا فيها ولم يتم تخطيها حتى الآن كعدد أهداف مولامبا نداي لاعب جمهورية الكونغو الديمقراطية عندما حاز على لقب هداف البطولة لنسخة 1974 برصيد 9 أهداف كاملة يتربع بها على عرش قائمة الأكثر تسجيلاً للأهداف في نسخة واحدة من البطولة، ومن بعده يأتي الهداف التاريخي لساحل العاج لوران بوكو صاحب الـ8 أهداف في نسخة 1970.
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قائمة أكثر الاعبين تسجيلاً للأهداف في نسخة واحدة من كأس الأمم الأفريقية:
|الترتيب
|الهداف
|الدولة
|عدد الأهداف
|هداف كأس الأمم الأفريقية لعام
|1
|مولامبا نداي
|جمهورية الكونغو الديمقراطية
|9
|1974
|2
|لوران بوكو
|ساحل العاج
|8
|1970
|=3
|حسام حسن
|مصر
|7
|1998
|=3
|بينيدكت ماكارثي
|جنوب أفريقيا
|7
|1998
|5
|لوران بوكو
|ساحل العاج
|6
|1968
|=6
|محمد دياب العطار
|مصر
|5
|1957
|=6
|صامويل إيتو
|الكاميرون
|5
|2006
|=6
|صامويل إيتو
|الكاميرون
|5
|2008
|=6
|محمد ناجي جدو
|مصر
|5
|2010
|=6
|فانتامادي كيتا
|مالي
|5
|1972
|=6
|رشيدي ياكيني
|نيجيريا
|5
|1994
|=6
|كالوشا بواليا
|زامبيا
|5
|1996
|=6
|شون بارتلت
|جنوب أفريقيا
|5
|2000