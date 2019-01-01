إفريقيا مع جول - ديسابر: مجموعتنا قوية بتواجد مصر.. وصلاح الأفضل في العالم

كأس الأمم الإفريقية تنطلق في مصر الشهر الجاري

عبده الليثي فيسبوك تويتر

أيام قليلة وينطلق الحدث الإفريقي الكبير، الذي ينتظره الكثير من عشاق الكرة بالقارة السمراء، من أجل الاستمتاع بنجوم الساحرة المستديرة من أقوى دوريات العالم.

صلاح وماني ومحرز وغيرهم، نجوم ساطعة في سماء القارة السمراء، يحملون لواء منتخباتهم من أجل الفوز بالكأس الغالية التي ستقام في مصر.

وتستضيف مصر البطولة في الفترة ما بين 21 يونيو الجاري حتى 19 يوليو المقبل بمشاركة 24 منتخبًا لأول مرة في تاريخ المنافسات.

وتواصل "جول" مع الفرنسي سباستيان ديسابر المدير الفني للمنتخب الأوغندي، الذي وقع في المجموعة الأولى، للحديث عن وقوعه في مواجهة البلد المستضيف مصر، والكونغو الديمقراطية وزيمبابوي.

وقال ديسابر في حواره لـ"جول": "مجموعتنا قوية للغاية بتواجد مصر والكونغو وهم الأقرب للصعود للدور الثاني لما يمتكلونه من إمكانيات لاعبين مميزة، ولكن تبقى كل الاحتمالات بها متاحة".

وأضاف الفرنسي: "على الرغم من أن مصر والكونغو هما الأقرب إلا أن نحن وزيمبابوي لن نكن صيدًا سهلًا وسنقدم مستويات قوية أمامهم خلال منافسات دور المجموعات، ونحن نستطيع الفوز على أي فريق".

مدرب أوغندا أكد أنهم سيبذلوا كل جهدهم لمحاولة تخطي الدور الأول، من أجل الأعلان عن نفسهم في البطولة وترك تأثير بين المشاركين في النسخة المقبلة من كأس الأمم الإفريقية.

وعن مواجهة مصر، قال ديسابر مدرب الإسماعيلي السابق: "اللعب ضد مصر لحظة رائعة للغاية، لأنها البلد المستضيف، ولكن حضور الجماهير بكم كبير في مباراتهم سيضع ضغط قوي منهم، وسنحاول خطف النقاط في أول مباراتين قبل لقاء مصر الأخير في المجموعات".

وتابع الفرنسي: "أنا أعلم مصر جيدًا والأجواء هناك، عملت من قبل في الإسماعيلي وهذا سيعطيني فرصة للتكيف وخضنا معسكرًا في مصر مؤخرًا من أجل إعطاء اللاعبين فرصة التعرف على الأجواء".

وتوج محمد صلاح أمس السبت بكأس دوري أبطال أوروبا، مع ليفربول الإنجليزي بعد الفوز على توتنهام في النهائي بهدفين دون رد، الذي أقيم على ملعب "واندا ميتروبوليتانو" الخاص بأتلتيكو مدريد الإسباني.

وتحدث ديسابر عن صلاح قائلًا: " أعرف المنتخب المصري جيدًا خصوصًا محمد صلاح أحد اللاعبين ذو المهارات الفردية الرائعة ولديه إمكانيات مميزة ويمكن القول في هذه اللحظة أنه أفضل اللاعبين في العالم".

وأضاف: "وجود محمد صلاح فرصة جيدة لمنتخب مصر كي تملك لاعب بإمكانياته، ولكن ليست جيدة لفريقي ولكننا سنضع خطة لإيقافه في مباراتنا معًا".

وأكد ديسابر على إمكانيات المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني لمنتخب مصر، وأنه يملك خبرات قوية يقود بها الفراعنة في البطولة المقبلة.

واختتم المدرب الفرنسي قائلًا: "بالنسبة لي السنغال هي الأقرب للفوز باللقب يمتلك الكثير من اللاعبين الرائعين للغاية وتأتي مصر في المرتبة الثانية، مع المغرب ونيجيريا أيضًا، ولكن ننتظر ونرى قد يقوم منتخبًا أخر بخطف اللقب".

ويتواجد المنتخب الأوغندي مع نظيره المصري والكونغولي وزيمبابوي في المجموعة الأولى حيث يصعد أصحاب المركز الأول والثاني وأفضل 4 منتخبات بالمركز الثالث.