ما هو راتب إبراهيموفيتش مع ميلان، عقوده التجارية وكم تبلغ ثروته؟

يأخذكم جول في هذا التقرير في جولة للتعرف على ثروة أحد أغنى لاعبي العالم وهو زلاتان إبراهيموفيتش نجم لوس أنجلوس جالاكسي الذي خفض راتبه بدرجةٍ كبيرة

أحمد رضوان | تويتر

زلاتان إبراهيموفيتش هو واحد من أشهر لاعبي كرة القدم في العالم، حيث أنه لعب من قبل في صفوف أكبر الأندية الأوروبية، مثل برشلونة وميلان وباريس سان جيرمان ، حتى حط الرحال في مانشستر يونايتد .

فاز صاحب الـ36 عاماً 32 لقباً طوال تاريخه، كما أنه الهداف التاريخي لمنتخب السويد، وبسبب قدراته الفائقة كلاعب كرة، حصل الدولي السابق على العديد من الملايين مقابل توقيعه للأندية الكبرى التي لعب فيها، والتي كانت تمنحه أعلى الأجور طوالمسيرته.

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لا يعد زلاتان إبراهيموفيتش لاعب كرة قدم وحسب، بل هو من أذكى وأنجح رجال الأعمال ويمتلك العديد من الاسهم في شركاتٍ كبرى.

وفي هذا التقرير يستعرض لكم جول ما يتقاضاه صاحب الـ36 عاماً كل سنة نظير التعاقدات وغيره، ويجيب على سؤال كم تبلغ ثروة السلطان؟

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ما هو راتب زلاتان إبراهيموفيتش في ميلان؟

في 23 مارس 2018 قرر زلاتان الرحيل عن مانشستر يونايتد وقام بفسخ تعاقده معه بالتراضي، وذلك من أجل الانتقال للوس أنجلوس جالاكسي الأمريكي.

تنازل السلطان عن 95% من راتبه الذي كان يتقاضاه مع الشياطين الحمر، وبعد أن كان يحصل على 6.5 مليون جنيه إسترليني سنوياً في أولد ترافورد، أصبح راتبه 850 ألف جنيه إسترليني في العام بمجرد وصوله للدوري الأمريكي.

وفي ديسمبر 2019 قرر إبراهيموفيتش العودة لبيته القديم ميلان من جديد، وهذه الخطوة كلفتت السلطان أكثر من نصف راتبه، حيث أصبح يتقاضى 3 ملايين يورو فقط مع الروسونيري.

ما هي عقود الرعاية التي يمتلكها إبراهيموفيتش؟

كان إبراهيموفيتش هو الرياضي الرسمي لشركة نايكي للملابس الرياضية في الفترة بين 2004 و2014، وهذا يعني أنه كان يشارك بكثرة في الحملات الإعلانية للمؤسسة، وبالتالي كان يتقاضى أموالاً جيدة، ومع ذلك عندما أنشأ شركةً خاصة به متخصصة في الملابس الرياضية أيضاً في 2016، لم ينصب نفسه كسفيراً لها.

في موسم 2016-2017 كان صاحب الـ36 عاماً مرتبطاً بعقد رعاية لأحذية شركة أديداس، لكنه عاد لنايكي في 2017 وهو الآن يرتدي حذاء كرة القدم من الشركة الأمريكية، لكن عودته هذه لا تعني أنه أصبح سفيراً للشركة كما كان من قبل، لذلك لا يقوم بعرض صور لمنتجاتها على حسابيه على إنستجرام وتويتر، كما يقعل العديد من الرياضيين الآخرين.

ارتبط زلاتان بعقد مع شركة فولفو لصناعة السياريات في السنوات القليلة السابقة، وظهر في بعض الإعلانات التليفزيونية للترويج للسيارة الأعلى معدل أمان في العالم، كما أنه قام بزيارة مصنع الشركة في السويد في سبتمبر 2017.

هذه الشركات السابق ذكرها ليست الوحيدة المرتبط بها صاحب الـ36 عاماً، حيث يقوم بالتسويق أيضاً لمنتجات شركات أخرى مثل فيتامين ويل للمشروبات الرياضية، مايكروسوفت إكس بوكس ونيفيا.

ما هي الأعمال التجارية التي يمتلكها إبراهيموفيتش؟

افتتح زلاتان إبراهيموفيتش شركته الخاصة "A-Z" في يونيو 2016، وهذه الشركة متخصصة في بيع الملابس الرياضية للرجال والنساء والأطفال، وتهدف هذه المؤسسة لجعل الرياضية في متناول الجميع، وإيجاد سبل للتعاون بين لاعب كرة القدم وبيتر فارنر رئيس شركة فارنر النرويجية المتخصصة في صنع الملابس.

بدأ صاحب الـ36 عاماً مشروعه الثاني عندما كان في باريس سان جيرمان ، وكان عبارة عن شركة للعطور أسماها "عطور إبراهيموفيتش"، وتشارك معه فيها أوليفييه بيشو صانع العطور الباريسية الشهيرة "جيفودان"، وقام زلاتان بالاستعانة به لصنع نوعاً جديداً من العطور الرجالية والنسائية خاصاً به.

يمتلك السويدي كذلك لعبة على نظام أجهزة المحمول الذكية "أندرويد"، ويمكن تحميل هذه اللعبة مجاناً، لكن العروض المتواجدة بها والإضافات تكون بمقابل مادي، وهذه اللعبة تشبه الألعاب الرياضية، حيث تحتوي على مزيج غريب من كرة القدم والسباق، كما يمكنك منافسة لاعبين آخرين عن طريق الإنترنت إذا قمت بتحميلها.

ما هي الأعمال الخيرية لإبراهيموفيتش؟

عمل زلاتان إبراهيموفيتش منذ عدة سنوات مع الأمم المتحدة في برنامج الغذاء العالمي، وساعد على ترويج الحملات الخاصة بزيادة الوعي بمعاناة الناس في جميع أنحاء العالم، واحداً من هذه الحملات أُطلق عليه 805 مليون إسم، وشارك فيه اللاعب السويدي بوضعه وشماً على جسده عبارة عن إسم 50 فرداً يعاني من الجوع، وكان ذلك قبل أحد مباريات باريس سان جيرمان .

وقال إبراهيموفيتش للصحافة في فبراير 2015 "أينما ذهبت وجدت أناساً يعرفوني، ينادون إسمي، يهتفون لي، لكن هناك العديد من الأسماء لا يهتم أحد بذكرهم، لا يوجد أحد يهتف لهؤلاء الـ805 مليون شخصاً الذين يعانون من الجوع في العالم اليوم".

وأضاف "أمتلك أنصاراً في جميع أنحاء العالم، من الآن وصاعداً أريد أن تذهب هذه المساندة لهؤلاء الناس الجوعى، هؤلاء هم الأبطال الحقيقيون، لذا عندما تسمع إسمي فكر في هذه الأسماء".

هناك عملاً رائع قام به زلاتان إبراهيموفيتش في عام 2014، وهو أنه قام بدفع كافة نفقات فريق كرة القدم السويدي الخاص بذوي الاحتياجات الخاصة للذهاب إلى كأس العالم "إيناس".

ما هي ثورة إبراهيموفيتش؟

في عام 2014 ادعت مجلة فوربس أن زلاتان إبراهيموفيتش هو صاحب الرقم 12 في ترتيب أعلى الرياضيين أجراً في العالم، وقد ساعدت أعماله التجارية منذ ذلك الحين على الحفاظ على مكانته من بين الأعلى أجراً في العالم.

وبالرغم من تراجعه للمرتبة 30 بعد خفض راتبه في عام 2017، إلا أنه بقي بين أكثر 100 شخص يتحصلون على أموال في العالم، لكن بعد الرحيل للدوري الأمريكي من مانشستر يونايتد ثم العودة لميلان وتقليص راتبه بشكلٍ كبير خرج من قائمة المائة.