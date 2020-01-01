أخبار ميلان اليوم | رحيل إبراهيموفيتش ودوناروما ومنافسة قوية مع يوفنتوس

ما هو جديد الروسونيري اليوم؟

رحيل النجوم واستقطاب الشباب مع الخبرات يتصدران أخبار ميلان في 12 إبريل 2020.

جوتزه إلى إيطاليا

أكدت تقارير صحفية ألمانية أن ماريو جوتزه الذي اقترب تعاقده مع بوروسيا دورتموند من الانتهاء قام بتغيير وكيل أعماله في الأيام القليلة الماضية.

اللاعب حدد وجهته المقبلة بالتواجد في الدوري الإيطالي مع منافسة بين إنتر وميلان وروما في الحصول على خدماته.

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دخول صراع تونالي

حسب صحيفة توتو سبورت، فإن إيه سي ميلان دخل صراع التعاقد مع ساندرو تونالي مع إنتر ويوفنتوس.

الروسونيري سيعرض مبلغ مالي يتراوح بين 25 إلى 30 مليون يورو إلى جانب الحارس أليساندرو بيلزاري أو المدافع ماتيو جابيا.

تغييرات منتظرة

أكدت شبكة سكاي سبورتس الإيطالية أن ثورة قادمة تنتظر ميلان بعديد التغييرات التي قد لا تكون في يد إدارة النادي التحكم بها.

الشبكة أشارت لاقتراب رحيل إبراهيموفيتش عن صفوف النادي الموسم المقبل إلى جانب عدم تجديد تعاقد الثنائي دوناروما ورومانيولي مع رغبتهما في الرحيل.

كيير يرغب في البقاء

أفصح المدافع سيمون كيير عن رغبته في الاستمرار مع ميلان في الفترة المقبة.

كيير قال في تصريحات لتوتو سبورت: "رغبتي هي الاستمرار في ميلان لفترة أطول، من الصعب الآن التفكير فيما سيحدث العام المقبل بسبب الظروف التي نعيشها".

وأضاف المدافع عن زميله إبراهيموفيتش: "إنه لاعب من الطراز الأول وأفادنا كثيرًا فهو بطل فاز بأغلب البطولات الممكنة لذلك وجوده أفاد عقلية الفريق بشكل كبير فلديه رغبة دائمة في الفوز".

بن ناصر يتحدث عن المنافس الأصعب

أعرب إسماعيل بن ناصر لاعب وسط نادي ميلان، عن سعادته الشديدة بالتواجد مع النادي الإيطالي، كما كشف عن أفضل لاعب واجهه خلال مسيرته والتشكيل الأفضل في العالم.

بن ناصر يختار الخصم الأصعب والتشكيل الأفضل