كمارا يختار رقم الأنصاري مع الاتحاد

صخب كبير حول صفقة كمارا إلى الاتحاد

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أعلن هارون كمارا، لاعب الاتحاد الجديد، عن الرقم الذي سيلعب به الموسم المقبل بعد إتمام انتقاله من صفوف القادسية.

وأثارت صفقة انتقال كمارا إلى الاتحاد الحديث في الآونة الأخيرة بعدما أمضى عقداً لخمس سنوات قادمة بعد هبوط القادسية.

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واختار كمارا القميص رقم 11، والذي كان يحمله الكويتي فهد الأنصاري قبل مغادرته الاتحاد، ولم يرتديه أي لاعب منذ ذاك الوقت.

وفي سياق آخر، أنهت إدارة الاتحاد استخراج تأشيرة السفر لكمارا وزميله عبد المحسن فلاتة للالتحاق بمعسكر الفريق بمانشستر.

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ويلعب الاتحاد ودياً اليوم، الجمعة، أمام بيوري الإنجليزي في ثاني التجارب بعد الانتصار على بولتون بنتيجة 3-2.