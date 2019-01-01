إدارة النصر ترفع قيمة عقد عبدالرزاق حمد الله ونور الدين أمرابط

إدارة العالمي ترغب في تعديل عقد الثنائي الدوري المغربي

فيسبوك تويتر ماجد جزر

قالت تقارير صحفية سعودية أن إدارة نادي النصر ستجتمع مع وكيل أعمال المغربي عبدالرازق حمد الله مهاجم الفريق من أجل التوصل إلى اتفاق لتحسين عقده.

تقارير أشارت إلى أن إدارة العالمي ترغب في تعديل عقد الثنائي الدوري المغربي عبدالرزاق حمد الله ومواطنه نور الدين أمرابط.

وتأتي رغبة نادي النصر في تعديل عقد حمد الله جاءت بسبب مستواه القوي الذي ظهر به الموسم الماضي بالإضافة إلى رغبتهم في إقناعه بالبقاء في الفريق.

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التقارير أشارت إلى أن اللاعب طلب رفع قيمة عقده إلى 5 ملايين دولار، بدلا من 3 ملايين في الموسم الواحد.

اللاعب كان قد تلقى وعداً من الإدارة السابقة بتحسين عقده في حال تحقيقه لقب هداف الدوري، وهو ما نجح المغربي في إحرازه بالإضافة إلى كسره الرقم القياسي الذي كان مسجلاً باسم الدولي السابق حمزة إدريس

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يُذكر أن عبد الرازق حمد الله شارك في 28 مباراة مع نادي النصر خلال هذا الموسم بمختلف المسابقات وسجل خلالهم 35 هدف وصنع 9 أهداف آخرين.