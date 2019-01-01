روي فيتوريا يبحث عن ضم مدافع آسيوي بدلاً من براد جونز

فيتوريا يرغب في التخلي عن الحارس الأسترالي

فيسبوك تويتر ماجد جزر

قالت تقارير صحفية أن المدير الفني البرتغالي روي فيتوريا، مدرب الفريق، طرح خيارات عديدة لإدارة النادي للتخلي عن الحارس الأسترالي براد جونز.

وكشفت التقارير أن فيتوريا يرغب في التخلي عن الحارس الأسترالي من أجل الاستفادة من مقعده الآسيوي.

التقارير أكدت أن روي فيتوريا يرغب في رحيل جونز وجلب مكانه مدافع أو لاعب وسط آسيوي خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

🔸أمرابط يوضح حقيقة رحيله عن صفوف النصر 🔸👇 pic.twitter.com/jXE0WCS5ZW — موقع قول السعودي (@GoalSA) July 18, 2019

وفي إطار أخر، أشارت التقارير إلى أن فيتوريا استفسر من إدارة النصر في وقت سابق عن مدى إمكانية استثمار عقد اللاعب النيجيري أحمد موسى وجلب محترف أجنبي بديل له بعد أن ترددت الأنباء أن أندية عدة ترغب في ضم اللاعب.

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يُذكر أن اللاعب النيجيري قد أنهى مشاركته مع منتخب بلاده في كأس أمم إفريقيا، حيث حقق منتخب بلاده المركز الثالث.