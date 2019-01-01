كلوب يتبرأ من الاهتمام بالأرقام القياسية مع ليفربول

الرجل الألماني لا يكترث للأرقام القياسية التي يحققها ليفربول مع كل انتصار

أصر مدرب ليفربول يورجن كلوب، على أنه لا يعطي أي اهتمام للأرقام القياسية، وذلك بعد الرقم الجديد الذي حققه فريقه أمس السبت، بتغلبه على كريستال بالاس في عقر داره "سيلهرست بارك" بهدفين مقابل هدف.

وأصبح ليفربول بحاجة لتفادي الهزيمة في مباراته القادمة، ليصبح صاحب ثالث أطول سلسلة لا هزيمة في أعرق ملاعب العالم، بعد آرسنال وتشيلسي.

وبفوزه على مضيفه اللندني، يكون الريدز قد حقق انتصاره الـ25 مقابل 5 تعادلات في آخر 30 مباراة على مستوى البريميرليج، على بعد 10 مباريات من تشيلسي و19 من آرسنال.

وفي رده على سؤال حول اهتمامه بمثل هذه الأرقام القياسية، قال "ليس لدي أدنى فكرة عن هذه الأفكار، لا أعرف ماذا تعني لأنني ينبغي علي التفكير في الأمر قبل الإجابة، حتى أنني ليس لدي الوقت لمراجعة هذه الأرقام".

وأضاف "هذا يعني أننا نحتاج نتيجة إيجابية الأسبوع المُقبل، أشعر أن أمورنا على ما يرام، لكننا سيتعين علينا القتال لتحقيق نتيجة إيجابية أمام برايتون الأسبوع المقبل، وقبلها سنخوض مباراة صعبة للغاية أمام نابولي".

وختم حديثه "من الجيد تحطيم رقم أم اثنين، لكن الأمر الأكثر أهمية بالنسبة لنا المباراة التالية، ما أعرفه أننا ما زال أمامنا طريق طويل لنقطعه".

الجدير بالذكر أن ليفربول حافظ على هيمنته على صدارة البريميرليج، بالوصول للنقطة الـ34، بفارق ثماني نقاط عن الوصيف ليستر سيتي وتسعة عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثالث.