بالوتيلي يثير الجدل برسالة غامضة بعد استبعاده من بريشيا

ماذا يقصد سوبر ماريو برسالته المشفرة؟

تعمد المهاجم الإيطالي ماريو بالوتيلي، إثارة الجدل حول مستقبله وعلاقته مع ناديه بريشيا، برسالة من النوع الغامض، نشرها عبر منصته على "انستجرام".

وادعى مهاجم مانشستر سيتي السابق بأنه لا يكترث لأحد، وذلك ردًا على قرار مدربه الجديد فابيو جروسو، باستبعاده من التدريبات الجماعية، لعدم جاهزيته على المستوى البدني.

واتهمه مدربه الجديد بعدم التعامل بجدية ولا تركيز في التدريبات، ما أسفر عن خروجه من القائمة التي ستواجه روما اليوم الأحد.

وكتب سوبر ماريو عبر حسابه على "انستجرام": "إعادة التأهيل! سأعود قريبًا. في الوقت الحالي دعهم يتحدثون".

ونشر بالوتيلي هذا التعليق في قصص "انستجرام"، وهو يخضع لجلسة علاج طبيعي، ليستعيد لياقته البدنية في أسرع وقت ممكن كما يريد مدربه.

وجاء هذا التعليق الغامض بالتزامن مع الشائعات المتداولة عن احتمال رحيله عن نادي مسقط رأسه هذا الشتاء، بعد ربط اسمه بجلطة سراي التركي وبعض الأندية الناشطة في الميجور ليج الأمريكي.

وعاد صاحب الـ29 عامًا إلى جنة كرة القدم الصيف الماضي عبر بوابة فريقه الصاعد حديثًا للدوري، وذلك في صفقة انتقال حر، لكن منذ بداية الموسم، لم يتمكن من تسجيل سوى هدفين فقط من مشاركته في 6 مباريات بقميص بريشيا.