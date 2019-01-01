كلوب يكشف قصته مع الملابس الداخلية لرونالدو في نهائي الأبطال

حكاية غريبة بطلها المدرب الألماني

فيسبوك تويتر هيثم محمد

كشف يورجن كلوب، مدرب ليفربول، عن تفاصيل القصة الغريبة المتعلقة بارتدائه الملابس الداخلية الخاصة بالنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قبل نهائي الأبطال.

وكان جورجينيو فاينالدوم قد كشف عن الواقعة عندما قال إن مدربه حضر الاجتماع السابق للمباراة مرتدياً ملابس داخلية تابعة للشركة التي يملكها رونالدو.

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وذكر كلوب تفاصيل الواقعة أثناء تكريمه من قبل "بيلد" كأفضل مدرب بالعام: "هذه قصة حقيقية، قمت بشراء تلك القطعة قبل أعوام ولم أرتديها قط قبل النهائي".

وأضاف: "أثناء النهائي قمت بارتدائها عن قصد في الاجتماع ورفعتها حتى صدري حتى أبدو مضحكاً ويراها الجميع، أردت كسر حالة التوتر".

وتحدث كلوب في رأيه عن متى قد ينتهي وقته في ليفربول: "أتمنى أن يستمر الوضع كما هو في السنتين الثلاثة المقبلتين، كل شيء جائز، قد أتوقف تماماً حتى".

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وختم حديثه بحظوظ فريقه القديم بوروسيا دورتموند هذا الموسم: "أتمنى أن يفوزا بالبوندسليجا، وإلا سيكون الأمر مملاً، الفريق عظيم، وسينافس بايرن حتى النهاية".

ويلعب ليفربول الأسبوع المقبل أمام أرسنال مساء السبت ضمن الجولة الثالثة للبريميرليج.