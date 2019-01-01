أدريان يُرشح فان دايك للفوز بالكرة الذهبية

تحدث أيضاً عن مقارنته بمواطنه الإسباني سيرجيو راموس

بقلم علي سمير تابعوه على تويتر

يرى أدريان حارس فريق ليفربول، أن زميله فيرجيل فان دايك، هو الأحق في الفوز بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم 2019.

المدافع الهولندي تألق بشكل لافت منذ انضمامه للريدز في يناير 2018، وكان أحد الأسباب الهامة لتحقيق فريقه لقب دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي.

فان دايك يعتبر من أقوى المرشحين للكرة الذهبية، بالتنافس مع كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي، والثنائي محمد صلاح وساديو ماني.

أدريان قال عن زميله ومقارنته بسيرجيو راموس:"من الصعب جداً الحكم، ولكن بالنسبة لي هما الثنائي الدفاعي الأفضل في العالم".

كلوب: الحالة المالية منعت كوتينيو من العودة إلى ليفربول

سواريز ضمن 6 أسماء في مفاوضات يوفنتوس مع برشلونة

وأضاف:"تواجدهما أمام أي حارس يمنحه درجة كبيرة جداً من الاطمئنان والهدوء في المرمى".

وتابع:"لعبت مع راموس من قبل في المنتخب، فهو الأفضل داخل وخارج غرفة الملابس، أما فان دايك فما يمكنني أن أقول؟ مدافع رائع وعلى أعلى مستوى".

واستكمل الإسباني:"يستحق الفوز بالكرة الذهبية هذا العام، ليس من السهل لأي مدافع أن يصل لمستواه في دوري صعب مثل البريميرليج".

يذكر أن أدريان انتقل لليفربول قادماً من وست هام هذا الصيف، وفاز مع الفريق بكأس السوبر الأوروبي على حساب تشيلسي، بعد إصابة زميله الحارس الأساسي أليسون بيكر.