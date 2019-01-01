صلاح: لا أحب تقنية الفيديو ووظيفتي ليست التسجيل فقط

محمد صلاح ضد تقنية الفيديو في عالم كرة القدم

فيسبوك تويتر بلال محمد

أكد محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي والمنتخب المصري، أنه ليس من المؤيدين لوجود تقنية الفيديو في كرة القدم، مشيراً إلى أنه يحب كرة القدم القديمة التي يوجد بها الأخطاء.

وقال محمد صلاح في حوار مع شبكة CNN: "أنا سعيد في ليفربول، أحب الجماهير ويحبونني حقاً سعيد بتواجدي في هذا النادي".

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وحول تقنية الفيديو في كرة القدم قال صلاح: "أنا لا أحبها، هذا هو جوابي دائماً، أنا أحب كرة القدم على وضعها القديم، التي يوجد بها أخطاء التحكيم وصراعات في الملعب بين اللاعبين".

وتابع: "من الجيد حماية اللاعبين من اللعب الخطير، في رأي أن الشيء المميز فيها هو حماية اللاعبين، ولكن بالنسبة لي أنا قبلت كرة القدم بأخطاء التحكيم وأخطاء اللاعبين ولكن هذه الطريقة التي يكون فيها إثارة بكرة القدم".

وحول مستواه مع فريقه قال المصري الدولي: "مركزي ليس مهاجماً صريحاً، بل جناح فإن وظيفتي أيضاً مساعدة زملائي على التسجيل مع خط الوسط".

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وأكمل: "أنا ألعب في مركز الجناح منذ زمن طويل لم ألعب في مركز رقم 9، أنا مرتاح في مركزي، الجناح ليس عليه فقط التسجيل بل عليه صناعة الأهداف لفريقه، سأفعل الكثير لفريقي".

ولعب محمد صلاح حتى الآن مباراتين في الدوري الإنجليزي مع فريقه، نجح خلالها في تسجيل هدفاً وصناعة مثله، ويحتل مع فريقه صدارة الترتيب بفارق الأهداف عن أرسنال صاحب المركز الثاني.