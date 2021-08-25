"كلما رحل رونالدو أسرع كان أفضل ليوفنتوس"

رئيس يوفنتوس السابق يؤكد أن رحيل كريستيانو رونالدو هو الحل الأفضل للنادي.

أكد جيوفاني كوبولي جيجلي الرئيس السابق لنادي يوفنتوس الإيطالي أن البرتغالي كريسيتانو رونالدو سيكون عائقًا في محاولة "السيدة العجوز" لاستعادة لقب الدوري الإيطالي، ويرغب من إدارة النادي التخلص منه قبل إغلاق سوق الانتقالات.

رونالدو انتقل إلى يوفنتوس في صيف 2018 قادمًا من ريال مدريد الإسباني في صفقة بلغت قيمتها 100 مليون يورو، بعقد يمتد لأربعة مواسم، وهو الآن في العام الأخير من عقده، وقد تم طرح فكرة خروجه من "بيانكونيري".

وبحسب ما ورد، فإن رونالدو طلب أن يكون على مقاعد البدلاء خلال تعادل يوفنتوس أمام أودينيزي بنتيجة 2-2 في الجولة الأولى من الدوري الإيطالي، ويرى جيجلي أن ناديه السابق سيحسن صنعًا بالتخلص من قائد منتخب البرتغال.

ماذا قال رئيس يوفنتوس السابق عن رونالدو؟

جيجلي، رئيس يوفنتوس بين عام 2006 و2009، قال في تصريحات لموقع "serieAnews" الإيطالي: "لطالما كنت صادقًا، التعاقد مع رونالدو كان خطأ، من المستحيل استرداد الاستثمار، وسيبقى الوضع على هذا النحو".

وأضاف: "إنه لاعب رائع، لكن يجب أن أكون صادقًا، كلما غادر مبكرًا كان ذلك أفضل له وليوفنتوس".

وتابع: "آمل أن يعرف ماسيميليانو أليجري كيفية الاستمرار في استخدامه كما فعل ضد أودينيزي، هذا هو الذكاء".

واختتم رئيس يوفنتوس السابق تصريحاته بقوله: "رونالدو يعيق هجوم يوفنتوس، بدونه يمكنهم القيام بأشياء ممتازة بصورة جماعية".

ما هي الخيارات المتاحة أمام رونالدو؟

الآن لا توجد العديد من الخيارات التي قد يلجأ إليها كريستيانو رونالدو، حيث تم استبعاد خيار العودة إلى ريال مدريد من قبل النادي الإسباني واللاعب نفسه.

وبالإضافة إلى ذلك، تشير العديد من التقارير إلى وجود باب للعودة إلى الدوري الإنجليزي من بوابة مانشستر سيتي، بالإضافة إلى احتمالية تحرك باريس سان جيرمان الفرنسي لخطفه في حالة رحيل كيليان مبابي إلى ريال مدريد.

في الحقيقة، ورغم أنه في السادسة والثلاثين من العمر، لا يزال كريستيانو رونالدو واحدًا من بين أفضل اللاعبين في العالم.

مانشستر سيتي، ورغم ارتباطه بالتعاقد مع رونالدو، إلا أن بطل الدوري الإنجليزي يركز على خيار التعاقد مع هاري كين مهاجم توتنهام.

بينما فضل باريس سان جيرمان التحرك للتعاقد مع الأرجنتيني ليونيل ميسي غريم رونالدو، بالمجان بعد انتهاء عقده مع باريس سان جيرمان.

ووردت تقارير أيضًا عن تحركات من أحد أندية الدوري الأمريكي، وبعض الأندية العربية في أوقات مختلفة.

هل يرحل رونالدو عن يوفنتوس؟

في غضون ذلك، لا يزال أليجري مقتنعًا بأن رونالدو لن يغادر يوفنتوس خلال الشهر الجاري، وقال للصحفيين الأسبوع الماضي: "رونالدو بمثابة مكافأة بالنسبة لنا لأنه يضمن لنا عددًا كبيرًا من الأهداف، من الواضح أن علينا العمل كفريق للحصول على أفضل النتائج من أي فرد".

وأضاف: "لطالما كان يتدرب بشكل جيد، لقد قرأت الشائعات، ولم يخبرنا أبدًا برغبته في الرحيل، ورنالدو قال لي إنه سيبقى في يوفنتوس".

ومع تبقي أقل من أسبوع على إغلاق سوق الانتقالات الصيفية، سيكون الوقت هو عامل الحسم في مستقبل رونالدو مع يوفنتوس.

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