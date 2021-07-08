كلاسيكو الأساطير يحيي عداوة فيجو وبرشلونة

إذا كنت تقصد قتل برشلونة يا فيجو، حسنًا، فقد قتلهم مرتين..

مع عودة الأنشطة الرياضية المتوقفة بسبب فيروس كورونا، يستعد نادي برشلونة لمواجهة كلاسيكية بين أساطير برشلونة و ريال مدريد الثلاثاء المقبل، الموافق 20 يوليو.

وكشفت التقارير أن البرتغالي، لويس فيجو الذي لعب للفريقين سيكون متواجد ضمن البعثة.

بماذا أفادت التقارير بشأن فيجو؟

وفقًا لما أوردته صحيفة "سبورت" الإسبانية فإن البرتغالي لويس فيجو سيظهر للمرة الأولى في الكلاسيكيات بين ريال مدريد وبرشلونة، حيث سيلعب بقميص المرينجي.

ستكون هذه المرة الثانية سيواجه فيها فيجو برشلونة منذ اعتزاله، حيث كانت مباراته الأولى ضد برشلونة بقميص إنتر.

قبل صيف 2000 كان لويس فيجو يعتبر أحد رموز نادي برشلونة فكان يعتبره عشاق النادي أسطورة بالإضافة أنه كان يحمل شارة القيادة لكن ما حدث كان غير المتوقع حين غادر فيجو النادي وتعاقد مع العدو اللدود، ريال مدريد كان هذه إحدى اللحظات المحورية في تاريخ التنافس بين الفريقين.

قضى فيجو خمس سنوات مع لوس بلانكوس، حيث شارك في 164 مباراة في الدوري الإسباني، أي أقل بثماني سنوات مما حققه في السنوات الخمس التي قضاها في كامب نو لكن يبدو أن ولائه لا يزال مع ريال مدريد عندما قرر أن يدافع عن ألوان القميص الأبيض في هذه المباراة الكلاسيكية.

ما هي تفاصيل المباراة حتى الآن؟

من المقرر أن تضم المباراة من جانب برشلونة أسماء مثل: رونالدينيو أو ريفالدو أو ديكو، بالإضافة إلى جون أندوني جويكويتكسيا، ميكيل نانو سولير، جيليرمو أمور، جيزكا مينديتا ، خافيير سافيولا، رونالد دي بوير، خوان كارلوس رودريجيز وفريديريك ديهو وصمويل أوكونوفو وخيسوس ماريا أنجوي.

وسيكون الرئيس جوان لابورتا حاضرًا أيضًا في تلك الرحلة، والذي سيستغل الفرصة للقيام بأعمال تتعلق بنادي برشلونة.

اقرأ ايضًا:

رغم عدم توقيعه رسميًا .. كومان يحدد مركز ميسي بخطة برشلونة الجديدة

ليونيل ميسي .. هل حان موعد رقصة التانجو الأخيرة؟

اليورو يمنح برشلونة "قبلة حياة" اقتصادية