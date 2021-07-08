اليورو يمنح برشلونة "قبلة حياة" اقتصادية

يعيش برشلونة معاناة اقتصادية غير مسبوقة، لكن بطولة أمم أوروبا ستمنحه بعض الدعم المادي.

لا يخفى على أي متابع جيد لكرة القدم العالمية أن نادي برشلونة الإسباني يعيش وضعية اقتصادية معقدة وغير مسبوقة، ومعاناة كبيرة في ميزانيته.

ورغم انتهاء عقد قائده وأسطورته ليونيل ميسي قبل ثمانية أيام، إلا أن برشلونة لم يتمكن حتى الآن من التوقيع مع الأرجنتيني مجددًا، في ظل قانون كتلة الرواتب الذي تفرضه رابطة الدوري الإسباني، واضطرار النادي الكتالوني للتخلص من عدد كبير من لاعبيه لتحسين وضع ميزانيته.

كما أن برشلونة مهدد بعدم التمكن من تسجيل صفقاته الجديدة، التي حصل عليها جميعًا بالمجان، والمتمثلة في سيرخيو أجويرو، وممفيس ديباي، وإريك جارسيا، إلا إذا تمكن من تعديل وضعه الاقتصادي.

لكن صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أكدت أن خزينة نادي برشلونة ستنتعش ولو جزئيًا بالمال خلال الفترة المقبلة، نتيجة مشاركة عدد كبير من لاعبيه في بطولة أمم أوروبا.

ومع إقصاء منتخب الدنمارك من الدور نصف النهائي، الذي ضم بين صفوفه مارتين برايثوايت، فإن برشلونة يعلم بالفعل المبلغ الذي سيدخل خزينته نتيجة مشاركة لاعبيه في "يورو 2020"، وذلك في ظل الاتفاقية بين الاتحاد الأوروبية لكرة القدم، واتحاد الأندية الأوروبية، لمنح الأندية أموالًا مقابل مشاركة لاعبيها في البطولات الدولية.

ما هي القيمة التي سيحصل عليه برشلونة من مشاركة لاعبيه في اليورو؟

ومن المقرر أن يحصل برشلونة على 2.6 مليون يورو، عن الوقت الذي شارك فيه لاعبوه ضمن منافسات بطولة أمم أوروبا.

وتبلغ قيمة التعويض تسعة آلاف يورو عن كل يوم يقضيه أي لاعب مع منتخب بلاده، وذلك خلال الفترة القانونية للتجمع الدولي، أي قبل 14 يومًا من المباراة الافتتاحية البطولة، وحتى توديع منتخب اللاعب للمنافسات.

وهذه القيمة تكون فقط للاعبين الذين كانوا في النادي بالفعل على الأقل بداية من يوليو 2019، وهو فيما يتعلق ببرشلونة يعني جوردي ألبا، وسيرجيو بوسكيتس، وأنطوان جريزمان، وعثمان ديمبيلي، وفرينكي دي يونج، وكليمون لونجليه.

وتنص اللوائح على تقسيم التعويض حسب فترة الانتقالات التي تم تسجيل اللاعب فيها، ولذلك فإن إريك جارسيا وممفيس ديباي الوافدان الجديدان على برشلونة، سيتقاضى النادي الكتالوني عن كل منهما ثلاثة آلاف يورو فقط عن اليوم الواحد، وفي حالة بيدري فإنه سيحصل على ستة آلاف يورو بعد أن لعب الموسم الماضي فقط مع برشلونة، وفيما يخص برايثوايت فإن القيمة ترتفع إلى 7500 يورو بعد قضاء عام ونصف في "كامب نو".

كيف يستفيد برشلونة من إصابة ديمبيلي؟

وفيما يتعلق بإصابة عثمان ديمبيلي، والتي تعرض لها في 19 يونيو ضد المجر في دور المجموعات، فإن تلك تعد حالة خاصة، حيث سيتقاضى برشلونة تعويضًا حتى 20 يونيو فقط، أي 216 ألف يورو.

إلا أن برشلونة يمكنه أن يحصل على تعويض عن إصابة ديمبيلي بحد أقصى 20,584 يورو يوميًا من الاتحاد الدولي لكرة القدم، إذا كانت مدة غياب اللاعب أكثر من 28 يومًا.

ومع الأخذ في الاعتبار أن إصابة الفرنسي الدولي ستجعله يغيب لمدة تصل إلى أربعة أشهر، فإن برشلونة سيحصل على 2.5 مليون يورو مقابل غياب ديمبيلي.

اقرأ أيضًا