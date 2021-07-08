ليونيل ميسي .. هل حان موعد رقصة التانجو الأخيرة؟

نهائي جديد لميسي مع الألبيسيليستي

كوبا أمريكا جديدة ونهائي جديد للأرجنتين ورفقاء ميسي بالسنوات الماضية، مشهد أصبح معتاداً أن يبلغ الفريق المحطة الأخيرة ثم ينتهي الأمر بالدموع والأحزان وتبادل الاتهامات بين نجم برشلونة والبقية.

2014 بالبرازيل ونهائي المونديال، ثم 2015 و2016 والخسارتان من تشيلي بنهائي الكوبا وما تبع الأمر من قرارات بالاعتزال الدولي من ميسي ثم التراجع، وهاهي السنين تمر وتعود الأرجنتين من جديد لريو وملعب "الماراكانا".

قد يكون الملعب الذي سيحتضن نهائي كوبا أمريكا أمام البرازيل هو هو الذي شهد خسارة الأرجنتين من ألمانيا قبل سبعة أعوام، ولكن هذه المرة سيكون بدون الآلاف الذين هللو مع، أو صفقوا ضد ميسي ورفاقه وقتها، وسيكون محايداً صامتاً هذه المرة في تحديد بطل نسخة 2021 من الكوبا.

وإذا كان في الماضي العادة هي اتهام ميسي بالخفوت في البطولات الكبرى، فهذه المرة لا يجرؤ أي شخص على انتقاد ما يقدمه ليو مع الأرجنتين، تألق على الصعيد الفردي سواء بالتسجيل أو الصناعة، وجماعياً بالروح القيادية الكبيرة لمجموعة شابة واعدة، لينصب نفسه نجماً بلا منازع للكوبا.

اقرأ أيضاً .. بعد الوصول لنهائي كوبا أمريكا .. ميسي أفضل لاعب في يورو 2020!

هذه المرة لن يكون هناك البعبع تشيلي بالنهائي، ولكن العدو اللدود البرازيل التي بدورها قدمت بطولة استثانئية بقيادة النجم نيمار الذي هو الآخر تألق في قيادة فريقه نحو النهائي بحثاً عن لقب ثاني على التوالي على حساب صديقه ميسي.

ميسي الآن بالرابعة والثلاثين، وفكرة تواجده بالكوبا أمريكا المقبلة تبدو مستبعدة كونها ستكون في 2024 بعد ثلاثة أعوام سيكون بلغ فيها السابعة والثلاثين، ومن يدري إذا كان سيكون لاعباً بعد، ولذا يمكن اعتبارها الفرصة الأخيرة لرفع الكأس القارية وتحقيق لقب للأرجنتين.

ويعلم ميسي جيداً أن الكوبا هي فرصته الحقيقية الأخيرة للفوز ببطولة مع بلاده، فحتى لو شارك في المونديال المقبل فالأمر لن يكون سهلاً بحضور عمالقة أوروبا، وإن تبقى الأرجنتين مرشحاً أساسياً للقب، ولكن فكرة الفوز بمباراة أخيرة في ملعب خاوي من البرازيليين الذين سيفتقدهم زملاء نيمار تبدو أكثر واقعية.

في مباراة كولومبيا الأخيرة صرخ ميسي بحق لاعب كولومبيا ييري مينا "أرقص، أرقص الآن!" بعد إضاعته ركلة الجزاء، ولكن ربما حان الوقت لميسي ليفكر في رقصته الختامية مع التانجو الأرجنتيني بعد سنوات من المحاولات الفاشلة والعذاب، وما أفضل من الفوز على البرازيل في أرضها لإنهاء تلك السلسلة وتحقيق بطولة تُخلده في تاريخ البلاد.