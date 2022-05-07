أعلن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو وشريكته جيورجينا رودريجيز اسم مولودتهما الأخيرة، بعد أسابيع قليلة من وفاة مولودهما الآخر بشكل تراجيدي.

تمت تسمية المولودة الجديدة بـ"بيلا إزميرالدا" والتي تعني "القلب الأخضر" وذلك حسب ما أعلنته جيورجينا على إنستجرام.

ما هو اسم ابنة كريستيانو رونالدو وجيورجينا؟

جيورجينا التي تبلغ من العمر 28 عامًا، التقطت 3 صور لمولودتها الجديدة وهي نائمة، وكتبت اسمها مع قلوب خضراء في منشور على إنستجرام.

وكان رونالدو قد أعلن في الثامن عشر من أبريل الماضي وفاة أحد مولوديه، وكان هذا قبل هزيمة مؤلمة من آرسنال في الدوري الإنجليزي أيضًا.

صورة ابنة رونالدو جذبت سيلًا من التعليقات الداعمة له ولجيورجينا بعد أزمة وفاة مولودهما.

وكان رونالدو قد نشر صورة قبل اسبوع لمولودته وهي بين يديه، وكتب عليها: "حب للأبد" متوجهًا بالشكر إلى الأطباء والممرضين والجماهير التي دعمته ليمر من محنته وترى ابنته النور.

وأضاف: "مولد ابنتنا منحنا القوة لنعيش تلك اللحظات بشيء من الأمل والسعادة، نود أن نشكر الأباء والتمريض على الرعاية الكبيرة والدعم، كلنا محبطون بسبب الخسارة التي مررنا بها ولا نريد إلا الخصوصية في هذا الوقت الصعب، ابني العزيز.. أنت ملاكنا.. سنظل دائمًا نحبك".

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