أخبار الانتقالات | تجديد أرتيتا وجوارديولا يداوي جراحه بنجم برشلونة

تعرض بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي لصدمة قوية، بعد خروج فريقه من نصف نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد.
وقالت صحيفة "ذا صن" البريطانية، إن الإسباني بدأ التحضير لتقوية فريقه للموسم القادم، بوضع الهولندي فرينكي دي يونج على قائمة النجوم الذين يريد ضمهم بالميركاتو الصيفي.
وأكدت أيضًا أن جوارديولا يثق في قدرة ناديه على جلب النرويجي إرلينج هالاند، الذي وافق بالفعل على عرض سيتي بدلًا من الانتقال لريال مدريد.
تحديد سعر زانيولو
كشفت صحيفة "كالتشيو ميركاتو" الإيطالية عن قيام روما بتحديد سعر لاعبه نيكولو زانيولو، وسط اهتمام ميلان ويوفنتوس وبعض أندية الدوري الإنجليزي بضمه.
وأوضحت أن اللاعب المرتبط بعقد مع روما حتى 2024 يمكنه الرحيل عن النادي الإيطالي بقيمة لا تقل عن 50 مليون يورو.
إنجليزي جديد في روما
كشفت صحيفة "ذا صن" البريطانية عن رغبة جوزيه مورينيو مدرب روما الإيطالي في ضم آرون بيساكا ظهير مانشستر يونايتد.
ويطمح البرتغالي في إضافة لاعب إنجليزي ثالث بفريقه بالحصول على خدمات بيساكا، بعد كل من كريس سمولينج وتامي أبراهام.
رحيل بيكفورد
أكد موقع "توك سبورت" الإنجليزي، اقتراب رحيل جوردان بيكفورد عن إيفرتون خلال الصيف القادم، بسبب رغبة النادي الإنجليزي في الحصول على بعض الأموال لتجديد الفريق.
وأوضحت أن نيوكاسل يونايتد وتوتنهام هما الأقرب للحصول على خدمات صاحب الـ28 سنة في حالة رحيله عن التوفيز.
بقاء ديباي
كشف الصحفي الإيطالي فابريتسيو رومانو، عن رغبة الهولندي ممفيس ديباي في البقاء مع برشلونة لفترة أطول.
وقال في تصريحات على موقع "يوتيوب":"كما قال من قبل، ديباي يريد البقاء مع برشلونة وإثبات نفسه الموسم القادم".
وأضاف:"مهمته الحالية هي الاستمرار واللعب في دوري أبطال أوروبا بقميص الفريق".
عودة لونجليه
يطمح نادي إشبيلية الإسباني في التعاقد مع لاعبه السابق كليمون لونجليه من برشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.
وقالت صحيفة "Fichajes" الإسبانية إن فرص بقاء المدافع الفرنسي في كامب نو أصبحت ضعيفة جدًا، لذلك النادي الأندلسي يعتبر الوجهة الأقرب له.
تجديد أرتيتا
أعلن نادي آرسنال الإنجليزي بشكل رسمي، عن تجديد عقد المدرب الإسباني ميكيل أرتيتا حتى عام 2025.
وينتهي بذلك الجدل حول مصير أرتيتا مع المدفعجية، كما تقرر كذلك استمرار معاونه جوناس إيديفال بعد توقيعه على التجديد هو الآخر ولكن حتى موسم 2023/2024.
The journey continues ✊— Arsenal (@Arsenal) May 6, 2022
✍️ Mikel Arteta
✍️ Jonas Eidevall
Congratulations on your new deals! 🔴
أولوية ماونت
قالت شبكة "ESPN" الأمريكية إن تشيلسي يظل متحمسًا تجاه التفاوض مع لاعبه ميسون ماونت من أجل التوقيع على عقد جديد.
وأوضحت أن النادي الإنجليزي ينتظر توقف تجميد التعاقدات الجديدة بسبب عدم وجود مالك حتى الآن، للدخول في مفاوضات رسمية لضمان بقاء الدولي الإنجليزي مع الفريق لفترة أطول.