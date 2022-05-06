تين هاج يحسم قراره النهائي بخصوص مستقبل رونالدو!

استقر إريك تين هاج المدرب الجديد لمانشستر يونايتد، على القرار النهائي بخصوص مستقبل كريستيانو رونالدو مع الفريق الموسم القادم.

وينتهي عقد صاحب الـ37 سنة مع الشياطين الحمر في 30 يونيو 2023، وسط شكوك حول الخطوة المقبلة له بمشواره الكروي.

وارتبط اللاعب بالرحيل عن الفريق بعد المستويات المحبطة لمانشستر هذا الموسم وخروجه من كل البطولات، وسط أنباء حول رغبة ريال مدريد وباريس سان جيرمان وبايرن ميونخ في الحصول على خدماته.

وقالت صحيفة "تيليجراف" البريطانية إن تين هاج يريد استمرار رونالدو في أولد ترافورد حتى نهاية عقده على أقل تقدير.

وأوضحت أن الهولندي يعتقد أنه سيكون من السخف عدم الإبقاء على رونالدو بمستواه المميز في الفترة الحالية وسط كل الصعوبات المحيطة بالنادي.

Our no.7 is up for the @PremierLeague Player of the Month award for April 👏



Vote for @Cristiano 🗳️👇#MUFC | #PL — Manchester United (@ManUtd) May 5, 2022

ويأتي بقاء المهاجم المخضرم رغم الثورة المنتظرة التي يخطط لها تين هاج بسوق الانتقالات، حيث يعتبر رونالدو أحد الأعمدة الرئيسية لمشروعه الجديد.

يذكر أن رونالدو سجل 24 هدفًا وصنع 3 في 38 مباراة لعبها بكل البطولات بقميص الفريق هذا الموسم.

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