كرة القدم الإيطالية تنعي رحيل جيجي سيموني

الشخصية المحبوبة من الجميع

أعلنت وسائل الإعلام في إيطاليا وفاة المدرب واللاعب السابق لويجي، جيجي، سيموني عن عمر يناهز الحادية والثمانين بعد مشوار حافل في ملاعب كرة القدم.

سيموني من المدربين أصحاب الشعبية الكبيرة في الأوساط الرياضية بسبب شخصيته الودودة وعلاقته القوية بمعظم الأندية التي لعب في صفوفها أو دربها.

وتوفى سيموني في سن الحادية والثمانين هذا الصباح، ولم توضح أي من وسائل الإعلام إذا كان الفقيد يعاني من مشاكل صحية أم كانت وفاته طبيعية.

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الإيطالي كلاعب مثّل يوفنتوس، نابولي، بريشيا، جنوى، تورينو، ومانتوفا في مناسبتين، واعتزل في 1974 وقرر التحول إلى المجال التدريبي.

وحظيت مسيرة سيموني التدريبية بشعبية كبرى بسبب نجاحه في سبع مرات بقيادة فرق بالترقي من الدرجة الثانية إلى الأولى، في مشواره الحافل الذي شهد 22 محطة تدريبية.

وتبرز محطة إنتر موسم 1997-1998 عندما قاد الفريق للفوز بكأس الاتحاد الأوروبي والتنافس مع يوفنتوس حتى الجولات الأخيرة في السيري آ.

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وتتزامن وفاة سيموني في الثاني والعشرين من مايو مع احتفال إنتر بنفس اليوم على مرور 10 أعوام على ذكرى التتويج بلقب دوري الأبطال وتحقيق الثلاثية.

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