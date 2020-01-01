مورينيو: موقعة إنتر وبرشلونة كانت تجسيداً لرؤيتي الدفاعية

واحدة من المواجهات التاريخية في مسيرة البرتغالي

بعد 10 سنوات مرت على إنجازه التاريخي مع إنتر ، يتذكر البرتغالي جوزيه مورينيو هذا الإنجاز، والذي يعتبر أحد أكثر العلامات المضيئة في تاريخه.

سيطرة محلية في الدوري الإيطالي، ولقب دوري أبطال أوروبا بعد مواجهة ملحمية ضد برشلونة وبعدها أمام بايرن ميونخ في المباراة النهائية.

صحيفة "لاجازيتا ديلو سبورت" استعرضت ذكريات الفترة التاريخية لمورينيو مع إنتر، ومقارنتها ببعض المحطات الأخرى في مسيرته.

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وعندما سؤل البرتغالي عن ما إذا كانت فترته مع إنتر أبعد ما يكون عن العقلية الدفاعية أجاب:"المباراة الأكثر تجسيداً لمورينيو الدفاعي كانت أمام برشلونة في كامب نو، هزمناهم 3/1 في العودة وكانت لنا الأفضلية في اختيار طريقة لعبنا".

وأضاف:"كان من الممكن أن نلعب بطريقة مختلفة، ولكن بانديف تعرض للإصابة، لو كان لائقاً للعبنا به بجوار شنايدر وصامويل إيتو ودييجو ميليتو".

وأما عن حواره مع بيب جوارديولا وقتها:"بعد سقوط سيرجيو بوسكيتس بهذه المواجهة وطرد تياجو موتا، نظرت نحو دكة بدلاء برشلونة، وجدتهم يحتفلون وكأنهم فازوا، جوارديولا تحدث مع زلاتان إبراهيموفيتش حول الخطة الجديدة لـ11 لاعب مقابل 10، وذهبت وقلت له لا تحتفل مبكراً المباراة لم تنته بعد".

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لماذا رفض العودة لميلان بعد نهائي الأبطال:"لأنني لو عدت مع وجود الجماهير كانت ستغني ببقائي، ووقتها ربما لاستمريت للأبد، لم أوقع وقتها لريال مدريد، ولكني أردت الذهاب هناك رفضتهم بالفعل مع تشيلسي، لا يمكنك أن تقول لا لريال مدريد 3 مرات، لذلك قررت الرحيل رغم محاولات موراتي لمنعي".

وفي نهاية حديثه تطرق مورينيو لعبارته الشهيرة بالرغبة في العودة لإنتر، ولماذا توقف عن تكرارها، حيث رفض التعليق والإجابة على هذا السؤال.