لماذا رفض ميسي محاولة إنتر السرية لضمه في 2008؟

اهتمام إنتر بالمهاجم الأرجنتيني بدأ منذ سنوات طويلة

نادي إنتر الإيطالي، يعتبر على رأس المهتمين بالتعاقد مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي حالياً، وسط ترقب شديد لتطورات تجديد عقده مع برشلونة.

الاهتمام يبدو وأنه ليس وليداً للحظة الحالية، وذلك وفقاً لاعترافات ماركو برانكا، المدير التقني السابق لإنتر، والذي كشف عن محاولة سابقة لضم ميسي في 2008.

وقال برانكا في تصريحات صحفية:"موراتي حاول التعاقد معه، الحلم رقم 10 كان هدية للجماهير في 2008 موعد الذكرى المئوية لإنتر".

المزيد من الفرق

وأضاف:"تحركنا بسرية شديدة جداً، ولكن ليو لم يرغب في المغادرة، لشعوره بالامتنان تجاه برشلونة، النادي الذي رعاه كطفل وساعده على اجتياز المشاكل الصحية التي كان يعاني منها".

وتابع:"فشلنا في ضم ميسي يؤكد أن الصفقات الكبرى لا تأتي دائماً عن طريق الجوانب الاقتصادية، فهناك عوامل أخرى تتحكم في نجاحها".

وأما عن سير لاوتارو مارتينيز المهاجم الحالي لإنتر على خطى زلاتان إبراهيموفيتش:"قرأت أن ميسي يريد انضمامه لبرشلونة بالتحديد، لا أعرف الوضع حتى الآن".

رئيس خيتافي يكشف: كنا قريبين من ضم ميسي وجوارديولا

تغيير النظام أو تكرار سيناريو فرنسا .. بروتوكول إيطاليا حال تجددت إصابات اللاعبين بكورونا

يذكر أن برانكا يعتبر من النجوم السابقين لإنتر كلاعب، كما عمل كمدير رياضي للنادي الإيطالي في الفترة من 2003 إلى فبراير 2014.