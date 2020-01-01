كاندريفا: إنتر يستحق التواجد على قمة الدوري

إنتر يتصدر الدوري الإيطالي المشتعل هذا الموسم

شدد أنطونيو كاندريفا، لاعب إنتر أن فريقه يستحق التواجد على قمة الدوري الإيطالي.

ويتصدر النيراتزوري الدوري الإيطالي برصيد 54 نقطة، بفارق الأهداف عن يوفنتوس صاحب المركز الثاني، ولاتسيو يحتل المركز الثالث برصيد 53 نقطة.

إنتر لن يتعاقد مع حارس مرمى

المزيد من الفرق

وقال كاندريفا في تصريحات صحفية: "بدأ العمل الشاق منذ الصيف، واستمر طيلة تلك الأشهر لذلك نستحق التواجد على القمة".

وواصل: "نخن ننافس على ثلاث جبهات ونريد أن نلعب ونحقق الفوز".

وحقق إنتر فوزاً هاماً على ميلان بأربعة أهداف لهدفين، الأسبوع الماضي بعد تأخره بهدفين في الشوط الأول.

وقال كاندريفا عن تلك المباراة: "المدرب أخبرنا بين الشوطين أننا لم نكن على طبيعتنا، يجب أن نستيقظ لنغير الأمور".

وتابع: "علينا الآن أن نركز على مواجهة لاتسيو، الجميع شاهد أنهم فريق قوي وأنهم في حالة ممتازة".

إنتر يثير الغموض حول عودة سينسي

جدير بالذكر أن إنتر سيلعب مع لاتسيو مساء الأحد القادم في قمة الجولة الـ 24 من السيري آ.