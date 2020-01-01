إنتر لن يتعاقد مع حارس مرمى

الأمر انتهى تمامًا..

أعلن كلاوديو فيجوريلي، وكيل أعمال الحارس إميليانو فيفيانو، أن موكله لن ينضم إلى إنتر في الفترة المتبقية من هذا الموسم.

وكان الإنتر قد أعلن عن إصابة حارسه الأساسي سمير هاندانوفيتش بعد تعرضه لكسر في إصبع اليد اليسرى.

فيفيانو هو حارس حر في هذه الفترة ويمكنه أن ينضم لقائمة النيراتزوري مجانًا، وقد أكدت الصحف أن المفاوضات قد تمت بالفعل بين الطرفين.

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لكن وكيله أعلن أن الإنتر في النهاية قرر عدم إتمام الصفقة، حيث قال "كان الاتفاق واضحًا من البداية، لم يعدنا أحدًا بأي شيء.".

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وأضاف "واجه النادي بعض المشاكل عندما أُصيب هاندانوفيتش، لكن بعد تقييم الموقف بعناية، قرروا الاستمرار مع قائمة الحراس الموجودة لديهم بالفعل.".

وأتم "لقد سعدنا بتلقي اهتمام إنتر ونشكرهم على اهتمامهم، كان إمليليانو أحد أبطال سبال العام الماضي، وسيواصل التدرب وانتظار التحدي المقبل له.".

يذكر أن كتيبة أنطونيو كونتي تتقاسم صدارة ترتيب الدوري الإيطالي مع يوفنتوس برصيد 54 نقطة لكل منهما، مع تفوق الإنتر بفارق الأهداف.