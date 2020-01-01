إنتر يثير الغموض حول عودة سينسي

سيغيب عن الزيارة القادمة لإنتر أمام لاتسيو

كشف نادي إنتر الإيطالي، عن آخر تفاصيل إصابة لاعب وسطه ستيفانو سينسي، وسط غموض حول موعد عودته للملاعب.

سينسي عانى من بعض الإصابات مع إنتر هذا الموسم، حيث بدأ في 12 مباراة فقط مع فريق المدرب أنطونيو كونتي.

صاحب الـ24 سنة تعرض للإصابة من جديد خلال مباراة إنتر مع نابولي بكأس إيطاليا الأربعاء الماضي، لتستمر مشاكله البدنية منذ انضمامه للفريق.

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إنتر أعلن في بيان رسمي له اليوم، الجمعة، أن سينسي خضع لبعض الفحوصات الطبية والتي أظهرت معاناته من كسر في قدمه اليسرى.

ولم يعلن النادي الإيطالي في بيانه عن موعد ظهور اللاعب مرة أخرى في المباريات، مؤكداً استمرار تقييم حالته للتعافى من الإصابة في أقرب وقت ممكن.

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وهو ما يؤكد غياب سينسي عن المواجهة القادمة لإنتر أمام لاتسيو بعد غد الأحد، والتي تمثل أهمية كبيرة للفريق بسباق الدوري الإيطالي.

ويحتل إنتر المركز الأول بجدول ترتيب البطولة بـ54 نقطة، بفارق الأهداف عن يوفنتوس صاحب المركز الثاني بنفس الرصيد.