كبار إنجلترا يدخلون الصراع مع أتلتيكو مدريد على كافاني

هل يترك كافاني بي إس جي في السوق الشتوية..؟

ذكرت تقارير في إنجلترا وفرنسا أن عدد من كبار الكرة الإنجليزية دخلوا الصراع على التعاقد مع إدينسون كافاني، نجم باريس سان جيرمان، خلال انتقالات يناير.

ويحاول أتلتيكو مدريد حسم صفقة المهاجم الأوروجوياني، وأرسل وفداً لضم اللاعب في الأيام الماضية، ولكن بي إس جي متمسك بعدم بيع لاعبه.

وذكرت "ليكيب" أن مانشستر يونايتد اتصل بوكلاء اللاعب لاستطلاع مدى تطورات المفاوضات مع الروخي بلانكونس، وإمكانية ضم اللاعب.

بداية الزحام الإنجليزي

17 يناير2020

وفي نفس السياق، أوضحت "فوتبول لندن" أن تشيلسي هو الآخر مهتم باللاعب، ويراقب تطور الأوضاع، وأن البلوز مستعد لتلبية رغبات نظيره الفرنسي حال قرر بيع كافاني.

"جارديان" من جانبها ربطت المهاجم بتوتنهام الباحث عن مهاجم في ظل خضوع نجمه هاري كين للجراحة وابتعاده عن الملاعب حتى أبريل.

وأكد توماس توخيل، مدرب بي إس جي، أن من غير المرجح أن يغادر كافاني الفريق في انتقالات يناير رغم تراجعه في الترتيب خلف ماورو إيكاردي.

سيميوني لا يستسلم

19 يناير2020

على النقيض من هذه الأنباء، أفادت وسائل الإعلام الفرنسية اليوم الأحد، أن مدرب أتلتيكو مدريد دييجو سيميوني لم يرفع الراية البيضاء في صراعه من أجل الحصول على ابن قارته.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "ليكيب"، فإن النادي العاصمي الإسباني، قد تقدم بعرض جديد لنظيره الفرنسي، قيمته حوالي 10 مليون يورو، مقابل إطلاق سراح المهاجم الثلاثيني من "حديقة الأمراء".

وعلم (Goal) من مصادره، أن المعلومة التي انفردت بها الصحيفة الفرنسية صحيحة، لإصرار التشولو على شراء كافاني هذا الشتاء.

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ولفت المصدر، إلى أن جلاد نابولي السابق كان قد اتفق مع الروخيبلانكوس على البنود الشخصية في عقده، لكن حتى الآن لم توافق الإدارة الباريسية على بيعه، رغم أنه سيكون حرًا مع انتهاء عقده في منتصف العام.

باريس سان جيرمان يتمسك بموقفه

19 يناير 2020

في أول تحديث على هذه الأنباء، ذكرت العديد من المصادر الفرنسية، أن إدارة باريس سان جيرمان لم توافق على عرض الهنود الحمر الأخير.

وأرجعت التقارير السبب، لتمسك المدرب الألماني توماس توخيل بمهاجمه المخضرم، ويُقال إن الرئيس ناصر الخليفي لديه قناعة، بأن وجود كافاني سيكون حاسمًا في حملة كسر عقدة دور الـ16 للكأس ذات الأذنين، رغم أنه خسر مكانه في التشكيلة الأساسية بعد قدوم ماورو إيكاردي.

وأوضح كذلك أن النادي العاصمي الإسباني، حاول إغراء كافاني بحوالي 12 مليون يورو، كراتب سنوي، لحل أزمة العقم الهجومي، المتمثلة في أرقام الفريق المتواضعة في الليجا، كأقل الفرق تسجيلاً في المراكز السبعة الأولى.

ومن المرجح أن يواصل سيميوني الضغط على الإدارة الباريسية، للتوقيع مع كافاني قبل أن يُسدل الستار على الميركاتو الشتوي مع أول ساعات الشهر الجديد.

وتعرض الهداف التاريخي للفريق لإصابة مطلع الموسم أبعدته لقرابة شهرين عن الملاعب، وحتى الآن فشل في استعادة مركزه أساسياً.