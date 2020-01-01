توخيل يتمسك ببقاء كافاني في باريس

أنباء غير سارة لأتلتيكو مدريد

أعرب توماس توخيل المدير الفني لباريس سان جيرمان ، عن رغبته في بقاء لاعبه إيدينسون كافاني بصفوف الفريق وسط شائعات رحيله.

كافاني ينتهي عقده مع النادي الفرنسي الصيف القادم، ويحق له التوقيع بشكل مبدئي مع أي نادي خلال يناير الجاري، والانضمام له بالمجان بعد نهاية الموسم.

أتلتيكو مدريد يسعى للحصول على خدمات الدولي الأوروجوياني بقيمة مالية مخفضة هذا الشهر، ولكن يبدو أن توخيل ينوي الاحتفاظ باللاعب.

وقال الألماني في تصريحات صحفية بعد الفوز على موناكو ببطولة الدوري 4/1 أمس الثلاثاء:"هل سيكون هناك نشاط بالسوق سواء برحيل بعض اللاعبين وقدوم البعض الآخر؟ نعم هناك احتمالية لكل شيء في كرة القدم".

وأضاف :"بالنسبة لكافاني فعلينا سؤاله شخصياً عن مستقبله، غيابه عن مباراة موناكو جاء بسبب إصابته في التدريبات وليس لأي سبب آخر".

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وتابع:"أريد استمراره معنا بكل تأكيد، لأن تواجده سيساعدنا بشكل أكبر على تحقيق الأهداف التي نسعى لها بكل البطولات".

يذكر أن مسيرة كافاني تأثرت بشكل كبير بالإصابات هذا الموسم، مما منح الفرصة لماورو إيكاردي المُعار من إنتر، لخطف مركز المهاجم الأساسي بباريس بجوار الثنائي كيليان مبابي ونيمار.