"عاجلًا أم آجلًا سنعرف الحقيقة".. نجما برشلونة يطالبان بتدخل فوري بعد "تسلل ليفاندوفسكي"!

ماذا قال ثنائي البارسا؟

كما حال المدرب هانز فليك، لم يكن لاعبو برشلونة سعداء بقرار عدم احتساب هدف روبرت ليفاندوفسكي خلال مواجهة ريال سوسيداد أمس الأحد بالدوري الإسباني.

وتعرض برشلونة للخسارة أمام مضيفه ريال سوسييداد بنتيجة 1-0 مساء اليوم الأحد على ملعب أنويتا، ضمن منافسات الجولة 13 من الليجا، علمًا بأن ليفاندوفسكي سجّل هدفًا في بداية المباراة وألغاه الحكم بعد تدخل تقنية الفيديو (بداعي وجود تسلل).

لم يظهر البث التلفزيوني أي وجود لتسلل على ليفاندوفسكي، لكن تقنية "التسلل شبه الآلي"، أظهرت أن حذاء النجم البولندي يتقدم بمليمترات قليلة.

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وقال حارس برشلونة إينياكي بينيا في مقابلة تلفزيونية عقب المباراة: ربما حدث خطأ في احتساب التسلل، إذا كان الأمر كذلك، آمل أن يتخذ الاتحاد الإسباني إجراءات، هذا هو الغرض من تقنية الفيديو".

من جهته، علق مارك كاسادو، لاعب وسط برشلونة: "يتعين على الليجا مراجعة ما حدث، سيكون أمرًا خطيرًا إلغاء هدف صحيح، لم أشاهد اللقطة مباشرة لكن تم إبلاغي بذلك، عاجلًا أم آجلًا سنعرف ما إذا كان هناك تسلل".

وكان هانز فليك قد صرّح بأنه أخبر الحكم بأن تقنية الفيديو أخطأت في احتساب التسلل، مشددًا على أن "هدف ليفاندوفسكي لا شك فيه".

ورغم الهزيمة، بقي برشلونة في صدارة ترتيب الليجا برصيد 33 نقطة، بفارق 6 نقاط عن ريال مدريد (خاض مباراة أقل)، فيما رفع سوسيداد رصيده إلى 18 نقطة في المركز الثامن.