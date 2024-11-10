ماذا حدث؟

شهدت مباراة برشلونة وريال سوسيداد، مساء اليوم الأحد، العديد من الحالات التحكيمية المثيرة للجدل، ضمن الجولة 13 من الدوري الإسباني.

وكانت أكثر اللقطات إثارة للجدل ما حدث في هدف روبرت ليفاندوفسكي، الذي احتسبه الحكم لصالح برشلونة في منتصف الشوط الأول، ثم عادت تقنية الفيديو لإلغائه بداعي وجود تسلل على النجم البولندي.

في الدقيقة 13 توغل نجم برشلونة فرينكي دي يونج واقترب من منطقة الجزاء، قبل أن يطلق تسديدة ارتطمت بليفاندوفسكي والمدافعين في منطقة الجزاء، قبل أن تسقط الكرة أمام المهاجم البولندي ليودعها الشباك.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

احتسب الحكم كوادرا فيرنانديز اللعبة هدفًا لبرشلونة، لكنه انتظر أكثر من دقيقة، قبل أن تحسم تقنية الفيديو الجدل، بعدم صحة الهدف لوجود تسلل على النجم البولندي.

أظهرت الإذاعة التلفزيونية ليفاندوفسكي في موقف سليم، لكن " تقنية التسلل شبه الآلي" أظهرت تقدم مهاجم برشلونة بمليمترات قليلة.

في الوقت نفسه تناولت بعض الحسابات عبر مواقع التواصل الاجتماعي فرضية مثيرة للجدل، تؤكد أن تقنية الفيديو أخطأت واحتسبت التسلل بشكل غير سليم، بعدما اعتمدوا على قدم المدافع نايف أجرد بدلًا من قدم ليفاندوفسكي.

ويتصدر برشلونة جدول ترتيب الليجا برصيد 33 نقطة، بفارق 6 نقاط عن ريال مدريد وصيفه، بينما يأتي سوسيداد في المركز الـ11 برصيد 15 نقطة.