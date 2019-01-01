كازورلا لا يستبعد العمل مع أرتيتا في أرسنال

يدعمه بقوة..

ترك سانتي كازورلا، لاعب أرسنال السابق، الباب مفتوحًا لعودته من جديد إلى ملعب الإمارات، وأكد أنه لا يمانع أن يعمل رفقة مايكل أرتيتا مشددًا على قوة العلاقة التي تجمعه بالمدرب الجديد للجانرز.

أرتيتا نُصِّب كمدير فني لأرسنال مساء الجمعة خلفًا للمقال أوناي إيمري، ليبدأ فصلًا جديدًا بصفته واحد من أبناء النادي، على أن يعاونه في مهامه فريدي ليونبيرج الذي أشرف على تدريب الفريق بصورة مؤقتة في آخر أسبوعين.

كازورلا في تصريحات بعد إعلان أرتيتا، قال "في المستقبل؟ من يدري، بالتأكيد سأحدد ما أريد فعله حينها، من المهم أن نقول أن لديّ علاقة مميزة مع أرتيتا ومرات عديدة تحدثنا عن ما سيأتي في المستقبل لنا.".

كما أضاف "سأكون منفتحًا دائمًا على مساعدته لأنه صديقي وبسبب كل الأمور التي صنعها من أجلي عندما أتيت إلى إنجلترا.".

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أرتيتا كان مساعدًا لبيب جوارديولا في آخر سنتين بمانشستر سيتي، وقد اكتسب خبرة جيدة في عالم التدريب جراء ذلك، لكن ينتظر المدرب الإسباني وقائد الجانرز السابق مهمة صعبة لا سيما ومع تراجع أداء الفريق بصورة كبيرة وتراجع ترتيبه في البريميرليج أيضًا.

واختتم لاعب فياريال حديثه بقوله "لديه شخصية قوية ستساعده في قيادة أرسنال، وأولئك الذين يعتقدون غير ذلك هم مخطئون إلى حد كبير. إنه ليس الشخص الذي يخجل من اتخاذ القرارات الصعبة والشديدة التي قد يُضطر إليها.".

الجدير بالذكر أن أرسنال سيلتقي مع إيفرتون مساء السبت في مواجهة سيكون فيها أرتيتا وكذلك كارلو أنشيلوتي، مدرب التوفيز الجديد، في مدرجات ملعب جوديسون بارك تمهيدًا لتوليهما المسؤولية من يوم الأحد.