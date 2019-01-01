أرتيتا: أنا هُنا بسبب فينجر وهذا موقفي من أوزيل

المؤتمر الصحفي..

اعتبر مايكل أرتيتا، المدير الفني الجديد لأرسنال، أنه يدين بالفضل لأرسين فينجر لوصوله إلى كرسي القيادة الفنية للجانرز، مشيرًا في الوقت نفسه إلى أنه يشعر بأنه قاد عاد مجددًا إلى منزله بالعودة إلى ملعب الإمارات.

وكان أرسنال قد أنهى جدل المدرب الجديد بتعيينه أرتيتا خلفًا لأوناي إيمري، وقد شهد المؤتمر الصحفي للإعلان عن الأمر الإعلان عن وجود فريدي ليونبيرج، والذي تولى القيادة مؤقتًا بعد إقالة الإسباني، في جهاز أرتيتا أيضًا.

أرتيتا في تصريحاته قال "أشعر بالعودة إلى المنزل، أنا سعيد للغاية وفخور بإتاحة هذه الفرصة لي. كنت أستعد على مدار السنوات الماضية لهذا التحدي، أنا أعرف ما يستحقه هذا النادي، أنا مستعد لهذا التحدي، لا أستطيع الانتظار للبدء مع اللاعبين.".

كما أضاف "إذا لم أشعر بأنني مستعد لهذه المهمة لما كنت أجلس على هذا الكرسي الآن. الأولوية بالنسبة لي حاليًا أن أغير الطاقة الموجودة في الفريق. في الأسبوع الماضي كنت هنا مع مانشستر سيتي وشعرت بما نحن فيه.".

"أريد أن أجعل الجميع في النادي بنفس العقلية، علينا أن نبني ثقافة تدعم البقية، مهمتي هي إقناع الجميع بأن هذه هي الطريقة التي نعيش بها. إذا ما كنت ستكون جزءًا من هذه المنظومة، فينبغي عليك أن تكون كذلك."

"نحن بحاجة إلى المشجعين، نحن بحاجة إلى إشراكهم معنا لينقلوا سلوكهم ونواياهم لدينا، هذه هي الطريقة الوحيدة التي سنشعر فيها بالتواصل معهم."

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واستطرد "لم أكن لأتواجد على هذا الكرسي لولا فينجر ومنحه الفرصة لي للانضمام إلى هنا. لدي أفكاري والتي أوّد الاحتفاظ بها لنفسي، عليّ أن أظهرها عندما أبدأ في التفاعل بمختلف المواقف، أريد أن أقنع الناس من خلال الطريقة التي أتعامل بها بأنها هي الصحيحة والمناسبة.".

وعن أوزيل عقّب "أشخاصًا مرتاحين لما أطلبه منهم، أريد أولئك الذين يقدمون كل طاقتهم وعاطفتهم في كرة القدم، أي شخص لا يفعل ذلك لا يناسب النادي وثقافته، أريد أن أفهم ما لديهم وما يفتقدونه، إذا وصلنا إلى هذه النقطة فيمكنني مساعدتهم، فإنهم سيثقون بي ويتبعوني."

وتابع"أوزيل لاعب ضخم بالنسبة لنا." كما أضاف عن مغادرته للسيتي "بالطبع كان جوارديولا حزينًا، ولكن العلاقة بيننا رائعة للغاية. الوقت لم يكن الأفضل بالنسبة له ولكنه تفهم الأمر.".

"لقد كنت معجبًا به من قبل، ولكن بعد العمل معه، لا يمكنني أن أصفه."

الجدير بالذكر أن أرسنال سيلتقي مع إيفرتون مساء السبت في مواجهة سيكون فيها أرتيتا وكذلك كارلو أنشيلوتي، مدرب التوفيز الجديد، في مدرجات ملعب جوديسون بارك تمهيدًا لتوليهما المسؤولية من يوم الأحد.