كازورلا: أريد العودة إلى استاد الإمارات قبل اعتزالي

هل يعود اللاعب الإسباني إلى بيته القديم يوماً ما؟

كشف سانتي كازورلا لاعب أرسنال السابق، وفياريال الحالي عن رغبته في العودة من جديد إلى ملعب الإمارات قبل اعتزاله كرة القدم.

ولعب الإسباني مع أرسنال ست سنوات، شارك خلالها في 129 مباراة مع الفريق سجل خلالهم 25 هدفاً بمختلف المسابقات.

وبعد إصابة قوية في الكاحل ابتعد كازورلا عن الملاعب فترة طويلة، ورحل عن أرسنال لينضم إلى فياريال في 2018 ويبدأ في استعادة مستواه مع فريقه الجديد.

وقال كازورلا في تصريحات صحفية: "عندما تكون في فريق كبير مثل أرسنال، لن تدرك أهمية هذا الأمر حتى يأتي موعد رحيلك عن الفريق".

وواصل: "لم أودع الجماهير والنادي والملعب بطريقة مناسبة، أرسنال كان أكبر فريق لعبت معه في حياتي، حقاً أفتقده بشدة".

وواصل: "أرغب في شكر الجمهور وكل من في أرسنال، أرغب في اللعب على استاد الإمارات من جديد قبل اعتزالي".

هنري مدافعًا عن بيبي: لاعبو آرسنال يتحملون بدايته الصعبة

وتحدث صاحب الـ 32 عاماً، عن مواطنه إيمري الذي يدرب أرسنال وقال: "أوناي مدرب جيد، ولكنه بحاجة إلى بعض الوقت مع أرسنال".

جدير بالذكر أن كازورلا، شارك مع فياريال هذا الموسم في 13 مباراة بالليجا، نجح في تسجيل خمسة أهداف وصناعة أربعة آخرين خلالها.