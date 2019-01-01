هنري مدافعًا عن بيبي: لاعبو آرسنال يتحملون بدايته الصعبة

الغزال الأسمر يرفض إلقاء اللوم على الشاب الإيفواري

تقمص الغزال الأسمر تيري هنري، عباءة المحامي عن لاعب آرسنال الجديد نيكولاس بيبي، بعد الهجوم عليه في الآونة الأخيرة، لبدايته المتواضعة مع أصحاب الجزء الأحمر من شمال لندن.

وأصر أسطورة المدفعجية على أن الدولي الإيفواري لا يتحمل بمفرده مسؤولية بدايته غير المبشرة بالنسبة للمشجعين، لافتًا إلى أن زملائه في الفريق يتحملون الجزء الأكبر من هذه الإشكالية.

وكبد الشاب العشريني خزينة النادي أكثر من 72 مليون جنيه إسترليني في فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة، ليصبح أغلى صفقة في تاريخ آرسنال، مع ذلك لم يُسجل سوى مرة واحدة، وكانت من علامة الجزاء أمام الصاعد حديثًا للبريميرليج أستون فيلا.

واستشهد بطل العالم وأوروبا السابق بنفسه، بعد معاناته في بدايته على ملعب "هايبوري" القديم، بعد انتقاله من يوفنتوس إلى آرسنال في العام الأخير من القرن الماضي.

وفشل آنذاك هنري في هز شباك المنافسين في ثماني مباريات متتالية، قبل أن يُكشر عن أنيابه، ويُصبح فيما بعد الوحش الكاسر الذي ساهم في زيادة شعبية النادي في مختلف أنحاء العالم، وفي الأخير غادر ملعب "الإمارات" وهو الهداف التاريخي برصيد 228 هدفًا.

وعن معاناة بيبي في بداية مع الفريق، قال تيري في مقابلة حصرية مع موقع "ياهو". "يجب أن يحصل على مزيد من الوقت ليثبت نفسه مع الفريق، فعندما تأتي بهذه الطريقة (برسوم تحويل باهظة)، سيتحدث الجميع عند وستكون مستهدفًا بشكل دائم".

وسُئل عن كيفية خروج اللاعب من هذه الأزمة، قال "يحتاج أولاً الحفاظ على تركيزه وعدم الاستماع إلى ذلك –من ينتقده باستمرار-، أيضًا من الضروري أن تنسى الجماهير سعره، هو لم يقيم سعره. كما أنه ليس من السهل التكيف على أسلوب جديد ودوري جديد".

هل تٌفضل المدرسة القديمة من اللاعبين أم لاعبي المدرسة الحديثة من كرة القدم؟ 👀 pic.twitter.com/m5KvWMLk9S — جول العربي - Goal (@GoalAR) November 13, 2019

وختم "كما نعلم الدوري الإنجليزي مختلفًا عن الفرنسي وأي دوري آخر، لذلك ما زال بحاجة للتكيف أكثر، صحيح اللاعب بحاجة لتسليط الضوء عليه بشكل إيجابي، لكن لو كان الفريق يؤدي بشكل جيد، فربما ظهر بمستوى أفضل، الآن بيبي ليس المسئول عن تراجع النتائج، المشكلة جماعية، وآمل أن تتحسن النتائج ليعود للمنافسة على المراكز الأربعة الأولى".